В Австрии одобрили проведение Гран-при Формулы-1 в июле 2020 года



«Организаторы представили нам концепцию, которая основана на специальных требованиях к гонкам Формулы-1. В ней учтены все необходимые меры, которые препятствуют распространению коронавируса. Концепция соответствует всем требованиям Минздрава. Кроме того, были разработаны особые правила, позволяющие обеспечить высочайший уровень защиты от распространения инфекции», — приводит слова Аншобера Motorsport-Magazin.



Таким образом, с большой долей вероятности, сезон Формулы-1 2020 года действительно стартует 5 июля в Австрии, а 12 июля там же состоится вторая гонка сезона. Официальный календарь Формулы-1 сезона-2020 пока не опубликован.