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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владельцы «Ф-1» хотят провести два Гран-при c короткими гонками

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На предстоящих Гран-при «Формулы-1» в Австрии и Великобритании вместо квалификаций могут состояться спринтерские гонки с реверсивной стартовой решетки, сообщает The Race.

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Сезон «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса до сих пор не стартовал. Планируется, что первый и второй Гран-при состоятся в Австрии в июле. В Великобритании также запланировано проведение двух гонок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с этим владелец «Формулы-1» компания Liberty Media на встрече в пятницу с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами предложила поэкспериментировать с форматом проведения гоночных уик-эндов.

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Liberty Media выступила с идеей субботней короткой гонки с реверсивным стартом, которая заменила бы квалификацию. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки.

По замыслу Liberty Media, благодаря тому, что в Австрии и Великобритании пройдут по два Гран-при, один можно будет провести в традиционном формате, а второй — в экспериментальном, что позволит легко сравнить их между собой и получить ценные данные о том, будет ли новый формат применим в будущем.

Идея получила полную поддержку FIA, но изменения могут произойти только при единодушной поддержке всех 10 команд. Хотя официального голосования в пятницу не проводилось, поднятием рук выяснилось, что одна команда не одобрила идею эксперимента. Официально голосование должно пройти на следующей неделе, потому что, если идея будет одобрена, FIA должна будет составить новые правила.

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