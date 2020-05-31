Владельцы «Ф-1» хотят провести два Гран-при c короткими гонками

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Сезон «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса до сих пор не стартовал. Планируется, что первый и второй Гран-при состоятся в Австрии в июле. В Великобритании также запланировано проведение двух гонок.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с этим владелец «Формулы-1» компания Liberty Media на встрече в пятницу с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами предложила поэкспериментировать с форматом проведения гоночных уик-эндов.

Liberty Media выступила с идеей субботней короткой гонки с реверсивным стартом, которая заменила бы квалификацию. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки.

По замыслу Liberty Media, благодаря тому, что в Австрии и Великобритании пройдут по два Гран-при, один можно будет провести в традиционном формате, а второй — в экспериментальном, что позволит легко сравнить их между собой и получить ценные данные о том, будет ли новый формат применим в будущем.