Владельцы «Ф-1» хотят провести два Гран-при c короткими гонками
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На предстоящих
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На предстоящих
Сезон «Формулы-1»
В связи с этим владелец «Формулы-1» компания Liberty Media на встрече в пятницу с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами предложила поэкспериментировать с форматом проведения гоночных
Liberty Media выступила с идеей субботней короткой гонки с реверсивным стартом, которая заменила бы квалификацию. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. По итогам заезда будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки.
По замыслу Liberty Media, благодаря тому, что в Австрии и Великобритании пройдут по два
Идея получила полную поддержку FIA, но изменения могут произойти только при единодушной поддержке всех 10 команд. Хотя официального голосования в пятницу не проводилось, поднятием рук выяснилось, что одна команда не одобрила идею эксперимента. Официально голосование должно пройти на следующей неделе, потому что, если идея будет одобрена, FIA должна будет составить новые правила.