Команда «Формулы-1» «Рено» подтвердила интерес к Фернандо Алонсо

Ранее СМИ сообщали, что «Рено» ведет переговоры с Алонсо, чтобы со следующего сезона заменить им уходящего в «Макларен» австралийца Дэниела Риккьярдо, но главным камнем преткновения «конюшни» в стремлении подписать контракт с 38-летним испанцем является его высокая зарплата, однако значительную часть денег готова выплатить компания-владелец «Формулы-1» Liberty Media.

«Тот, кого вы упомянули (Алонсо), является одним из вариантов. Есть и другие», — сказал Абитебуль, которого цитирует nextgen-auto. com. — Единственное, что я могу сказать, это что мы не собираемся спешить, чтобы подумать. Это чрезвычайно важное решение. Мы не хотим поступать, как «Феррари» и «Макларен» — определиться с гонщиком, когда сезон еще не начался… Нам показалось это немного странным. Выбор пилота является последним элементом головоломки в нашей реконструкции. Отсюда важность того, чтобы не торопиться и сделать правильный выбор.