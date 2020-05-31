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14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда «Формулы-1» «Рено» подтвердила интерес к Фернандо Алонсо

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель команды «Формулы-1» «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо является одним из кандидатов на место пилота.

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Ранее СМИ сообщали, что «Рено» ведет переговоры с Алонсо, чтобы со следующего сезона заменить им уходящего в «Макларен» австралийца Дэниела Риккьярдо, но главным камнем преткновения «конюшни» в стремлении подписать контракт с 38-летним испанцем является его высокая зарплата, однако значительную часть денег готова выплатить компания-владелец «Формулы-1» Liberty Media.

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«Тот, кого вы упомянули (Алонсо), является одним из вариантов. Есть и другие», — сказал Абитебуль, которого цитирует nextgen-auto.com. — Единственное, что я могу сказать, это что мы не собираемся спешить, чтобы подумать. Это чрезвычайно важное решение. Мы не хотим поступать, как «Феррари» и «Макларен» — определиться с гонщиком, когда сезон еще не начался… Нам показалось это немного странным. Выбор пилота является последним элементом головоломки в нашей реконструкции. Отсюда важность того, чтобы не торопиться и сделать правильный выбор.

Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018. В январе 38-летний гонщик, который является двукратным победителем «24 часов Ле-Мана», дебютировал в ралли-марафоне «Дакар», заняв 13-е место.

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