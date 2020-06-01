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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хэмилтон: Я не поддерживаю мародерство и поджоги, я за мирный протест

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался по поводу ситуации, связанной со смертью Джорджа Флойда, которая повлекла массовые беспорядки в США.

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«Я вижу тех, кто хранит молчание. Некоторые из вас — звезды первой величины, но вы все равно молчите во время такой несправедливости. Ни одного сигнала в моей индустрии, в которой, конечно же, доминируют белые. Я один из немногих людей другого цвета кожи, и я такой единственный в своем роде. Я надеялся, что вы это поймете, скажете что-нибудь об этом, но вы не можете стоять на нашей стороне. Просто знайте, что я знаю, кто вы, и я вас вижу», — написал Хэмилтон на своей странице в Instagram.

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«Я не поддерживаю мародерство и поджоги зданий, но я полностью на стороне мирных протестующих. Мира не будет, пока наши так называемые лидеры не совершают перемены. Речь не только об Америке, но и о Великобритании, Испании, Италии — повсюду. Отношение к национальным меньшинствам должно измениться, это то, как вы воспитываете тех, кто находится в вашем доме, учите в своей стране принципам равенства, отсутствию расизма и классового разделения, тому, что мы все одинаковы! Мы не рождаемся с расизмом и ненавистью в наших сердцах — нас учат этому те, на кого мы равняемся», — добавил Хэмилтон.

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После случившегося по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.

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