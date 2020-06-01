Auto Motor und Sport назвал причину ухода Себастьяна Феттеля из Ferrari

Комментируя решение расстаться с четырехкратным чемпионом мира Формулы 1 руководитель Скудерии Маттиа Бинотто заявил, что у них больше нет общих целей. По словам Шмидта, Феттель хотел бороться за титул в ближайшие два года, а Ferrari такую цель ставит только на 2022-й.

«Ferrari реалистично оценивает свои шансы в 2020-м и 2021-м: возможно, машина SF1000 достаточно быстра для победы в гонках, но не для борьбы за чемпионский титул. Потому в Маранелло возлагают все надежды на 2022-й, — пишет немецкий журналист. — Феттель хотел продлить контракт минимум на два года, и конечно, ему такая схема не нравилась. Он хочет бороться за чемпионский титул, а вместо этого ему пришлось бы работать на будущее, когда его контракт подошел бы к концу. При этом непонятно, что получится в 2022-м. В любом случае команда строилась бы вокруг Шарля Леклера, у которого контракт до 2024-го».