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22:59 (мск), источник: Autosport.com.ru

Формула-1 не отказывается от экспериментов с форматом уик-энда

По словам Чейза Кэри, 2020 год предоставил Большим Призам идеальный полигон для тестирования новых идей.

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Формула-1 всё же рассмотрит идеи нового формата уик-энда, несмотря на противодействие команд эксперименту с квалификационной гонкой, сообщает британский Autosport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, руководство спорта предлагало в рамках вторых этапов на Ред Булл Ринге и Сильверстоуне провести квалификацию в формате 30-минутной гонки с реверсивной решёткой, но не смогло добиться единодушной поддержки команд.

«В последние пару лет мы говорили о том, что изучаем вопрос, как сделать гонки интереснее для болельщиков, при этом сохранив историю и наследие спорта, то, что сделало его великим, — заявил глава Формулы-1 Чейз Кэри. — Идея с квалификационной гонкой стала известна публике, но не все команды с ней согласились, а изменение правил в столь сжатые сроки требует единогласия. В этом сезоне Формула-1 вынуждена меняться почти каждую минуту, и мы продолжим изучать другие варианты. Главное, чтобы они не оказались дешёвыми трюками. Но сейчас у нас в какой-то мере стало больше возможностей попробовать что-то новое и понять, как можно изменить спорт к лучшему».

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