Формула-1 не отказывается от экспериментов с форматом уик-энда
По словам Чейза Кэри, 2020 год предоставил Большим Призам идеальный полигон для тестирования новых идей.
По словам Чейза Кэри, 2020 год предоставил Большим Призам идеальный полигон для тестирования новых идей.
Формула-1 всё же рассмотрит идеи нового формата
Напомним, руководство спорта предлагало в рамках вторых этапов на Ред Булл Ринге и Сильверстоуне провести квалификацию в формате 30-минутной гонки с реверсивной решёткой, но не смогло добиться единодушной поддержки команд.
«В последние пару лет мы говорили о том, что изучаем вопрос, как сделать гонки интереснее для болельщиков, при этом сохранив историю и наследие спорта, то, что сделало его великим, — заявил глава Формулы-1 Чейз Кэри. — Идея с квалификационной гонкой стала известна публике, но не все команды с ней согласились, а изменение правил в столь сжатые сроки требует единогласия. В этом сезоне Формула-1 вынуждена меняться почти каждую минуту, и мы продолжим изучать другие варианты. Главное, чтобы они не оказались дешёвыми трюками. Но сейчас у нас в