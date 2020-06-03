Формула-1 не отказывается от экспериментов с форматом уик-энда

«В последние пару лет мы говорили о том, что изучаем вопрос, как сделать гонки интереснее для болельщиков, при этом сохранив историю и наследие спорта, то, что сделало его великим, — заявил глава Формулы-1 Чейз Кэри. — Идея с квалификационной гонкой стала известна публике, но не все команды с ней согласились, а изменение правил в столь сжатые сроки требует единогласия. В этом сезоне Формула-1 вынуждена меняться почти каждую минуту, и мы продолжим изучать другие варианты. Главное, чтобы они не оказались дешёвыми трюками. Но сейчас у нас в какой-то мере стало больше возможностей попробовать что-то новое и понять, как можно изменить спорт к лучшему».