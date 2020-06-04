Формула-1 может провести две гонки на Сочи Автодроме

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Руководство Формулы-1 рассматривает вариант с проведением двойного этапа в России, сообщает Auto Motor und Sport.

В минувший вторник Liberty Media опубликовала график восьми европейских гонок до начала сентября. Что будет дальше, пока неизвестно. Но генеральный директор Ф1 Чейз Кэри заявил о намерении провести 15−18 Гран При.

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По информации источников AMuS, гонки в Азербайджане, Сингапуре, Японии и Вьетнаме не состоятся точно. Европейская часть сезона будет продлена за счет добавления в календарь гонок в Муджелло, Имоле и Хоккенхайме. Среди выездных этапов останется Гран При России. Причем изучается вариант с проведением двух гонок подряд на Сочи Автодроме.

«В плане инфраструктуры Сочи — идеальное место для проведения гонок в изолированных условиях. В регионе стабильная эпидемиологическая обстановка. Отели находятся в пяти минутах ходьбы от автодрома, поэтому будет достаточно легко соблюдать медицинские требования. Руководство Формулы 1 ведет переговоры с организаторами по поводу двух гонок», — пишет AMuS.

Почти нет сомнений, что состоятся гонки на Ближнем Востоке — в Бахрейне и Абу-Даби. А вот с американскими этапами ясности нет. В частности, есть вопросы по Гран При США.