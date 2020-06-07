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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экклстоун: Золотые времена «Формулы-1» прошли

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что пандемия коронавируса значительно повлияла на финансовое состояние гонок, а лидер последних сезонов британец Льюис Хэмилтон может больше не рассчитывать на прежнюю зарплату.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Формула-1» опубликовала утвержденный календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии. Чемпионат распланирован до 6 сентября. На данный момент подтверждено восемь гонок, которые должны пройти при пустых трибунах.

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Формуле-1 70 лет

«Золотые времена в “Формуле-1” наконец-то прошли. Хэмилтон может даже не пытаться получить новый контракт с такой зарплатой. Он больше никогда не получит 50 миллионов евро в год. В будущем всем пилотам придется пойти на серьезное снижение зарплат», — сказал Экклстоун, слова которого приводит Blick.

В апреле президент компании Liberty Media, владеющей правами на «Формулу-1», Грег Маффей заявил, что компания уже оказала финансовую помощь нескольким командам чемпионата, которые оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии.

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