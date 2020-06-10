Gazzetta dello Sport: Гонки Формулы-1 в Японии и Бразилии не состоятся
Итальянский журналист Андреа Кремонези перечислил Гран При, которые, скорее всего, будут отменены.
Итальянский журналист Андреа Кремонези перечислил Гран При, которые, скорее всего, будут отменены.
Корреспондент итальянского издания Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези рассказал, какие выездные Гран При Формулы-1, скорее всего, не состоятся в 2020-м
«Через несколько дней, а, возможно, в ближайшие часы объявят об отмене гонки в Азербайджане. То же самое касается Сингапура и Японии, которая уже отложила Летние Олимпийские игры до 2021-го, — пишет Кремонези. — Вьетнам собирается провести первую гонку только в следующем году, когда на трибуны можно будет пустить зрителей. Но Китай, вероятно, примет Гран При. Есть надежда, что пройдут гонки в США и Мексике, тогда как Бразилия под большим вопросом».
При этом журналист Gazzetta dello Sport допустил, что место Азербайджана в календаре займет гонка на итальянской трассе Муджелло.
«Это вполне реально, если Гран При Азербайджана не состоится. Тогда команда Ferrari проведет свой 1000-й Гран При на собственной гоночной трассе», — добавил Кремонези.