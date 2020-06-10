Gazzetta dello Sport: Гонки Формулы-1 в Японии и Бразилии не состоятся

«Через несколько дней, а, возможно, в ближайшие часы объявят об отмене гонки в Азербайджане. То же самое касается Сингапура и Японии, которая уже отложила Летние Олимпийские игры до 2021-го, — пишет Кремонези. — Вьетнам собирается провести первую гонку только в следующем году, когда на трибуны можно будет пустить зрителей. Но Китай, вероятно, примет Гран При. Есть надежда, что пройдут гонки в США и Мексике, тогда как Бразилия под большим вопросом».