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00:14 (мск), источник: Autosport.com.ru

Gazzetta dello Sport: Гонки Формулы-1 в Японии и Бразилии не состоятся

Итальянский журналист Андреа Кремонези перечислил Гран При, которые, скорее всего, будут отменены.

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Корреспондент итальянского издания Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези рассказал, какие выездные Гран При Формулы-1, скорее всего, не состоятся в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

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«Через несколько дней, а, возможно, в ближайшие часы объявят об отмене гонки в Азербайджане. То же самое касается Сингапура и Японии, которая уже отложила Летние Олимпийские игры до 2021-го, — пишет Кремонези. — Вьетнам собирается провести первую гонку только в следующем году, когда на трибуны можно будет пустить зрителей. Но Китай, вероятно, примет Гран При. Есть надежда, что пройдут гонки в США и Мексике, тогда как Бразилия под большим вопросом».

При этом журналист Gazzetta dello Sport допустил, что место Азербайджана в календаре займет гонка на итальянской трассе Муджелло.

«Это вполне реально, если Гран При Азербайджана не состоится. Тогда команда Ferrari проведет свой 1000-й Гран При на собственной гоночной трассе», — добавил Кремонези.

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