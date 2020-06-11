Леклер решил пойти на понижение зарплаты на 25 процентов, Феттель не стал

Источник: Спорт РИА Новости

Многие спортсмены идут на понижение своих зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По информации издания, по новому контракту Леклер будет получать 9−10 миллионов евро, соответственно, сумма будет сокращена примерно на 2,5 миллиона евро. Как отметил руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто, никто не просил гонщика сократить зарплату, он добровольно пошел на это.

Зарплата Феттеля останется неизменной — более 25 миллионов евро. Однако, четырехкратный чемпион мира выделит ее часть на благотворительные цели и по своему усмотрению выберет, кому пожертвовать часть компенсации.

Ранее стало известно, что Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. Сообщалось, что «Феррари» предложила 32-летнему немцу однолетнее соглашение, согласно которому его зарплата была бы снижена до 12 миллионов евро, однако гонщик это предложение не принял.