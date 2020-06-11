Леклер решил пойти на понижение зарплаты на 25 процентов, Феттель не стал
Монегасский гонщик «Феррари» Шарль Леклер принял решение присоединиться к программе команды по сокращению зарплаты
Монегасский гонщик «Феррари» Шарль Леклер принял решение присоединиться к программе команды по сокращению зарплаты
Многие спортсмены идут на понижение своих зарплат
Зарплата Феттеля останется неизменной — более 25 миллионов евро. Однако, четырехкратный чемпион мира выделит ее часть на благотворительные цели и по своему усмотрению выберет, кому пожертвовать часть компенсации.
Ранее стало известно, что Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. Сообщалось, что «Феррари» предложила 32-летнему немцу однолетнее соглашение, согласно которому его зарплата была бы снижена до 12 миллионов евро, однако гонщик это предложение не принял.
Ранее «Формула-1» опубликовала календарь первой части сезона-2020, старт которого был отложен