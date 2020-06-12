Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

Этап в Азербайджане должен был пройти 5—7 июня , в Сингапуре — 18—20 сентября , в Японии — 9—11 октября .

«Это решение принято из-за различных проблем, с которыми столкнулись организаторы Гран-при в этих странах. Сингапуру и Азербайджану требуется время для строительства трасс, что сделало проведение мероприятий в период пандемии невозможным. В Японии все еще действуют ограничения на перемещения, которые также привели к решению не проводить гонку», — говорится в заявлении.

2 июня был опубликован календарь первых восьми этапов сезона «Формулы-1» 2020 года, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Согласно календарю, по две гонки пройдут в австрийском Шпильберге ( 3—5 июля и 10—12 июля ) и британском Сильверстоуне (31 июля — 2 августа и 7—9 августа ). Также этапы состоятся в Будапеште ( 17—19 июля ), испанской Барселоне ( 14—16 августа ), бельгийском Спа ( 28—30 августа ) и итальянской Монце ( 4—6 сентября ).

Организаторы «Формулы-1» отмечают значительный прогресс в переговорах о предоставлении новых площадок для проведения второй части сезона. «У нас много разных вариантов, и мы уверены, что получим отличную вторую половину сезона, — сказал спортивный директор “Формулы-1” Росс Браун. — Есть ряд хороших европейских трасс, где мы могли бы добавить одну-две гонки, чтобы провести полный сезон. Мы не собираемся делать заявления, пока находимся в стадии переговоров».