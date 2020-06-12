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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаэля Шумахера не будут оперировать до окончания пандемии

Хирурги не будут проводить очередную операцию Михаэлю Шумахеру по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань во время пандемии, на этом настаивают родственники семикратного чемпиона Формулы-1, сообщает GrandPX со ссылкой на газету Guardian.

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Источник: AP 2020

Ранее кардиохирург Филипп Менаше заявил, что «цель операции состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля». Шумахер уже проходил подобную процедуру в прошлом году.

«Семья Шумахера отказалась комментировать сообщения, которые появились в средствах массовой информации 10 июня. Но считается, что они не будут рассматривать возможную операцию во время вспышки коронавируса. Никакого хирургического вмешательства не будет, пока существуют риски для здоровья, связанные с Covid-19», — отмечает журналист Джайлс Ричардс.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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