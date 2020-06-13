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15:46 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят назвал свой второй любимый вид спорта

Российский гонщик Формулы-1 — большой поклонник бокса.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят не отказывается от намерения когда-нибудь выйти на боксерский ринг, о чем он уже неоднократно говорил в предыдущих интервью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пилот AlphaTauri увлекается боксом, проводит спарринги и мечтает поучаствовать в любительском поединке.

«В моем доме [Даниил проживает в квартире в Монте-Карло] снова открыли боксерский зал. За последние полторы недели я провел там несколько тренировочных боев. Вообще мне очень нравится бокс, это мой второй любимый вид спорта. Хочу как-нибудь поучаствовать в любительском поединке», — сказал российский пилот Формулы 1 шотландскому певцу и гитаристу Саймону Нилу в беседе, видео которой опубликовано на официальном Youtube-канале команды AlphaTauri.

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