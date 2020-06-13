Даниил Квят назвал свой второй любимый вид спорта
Российский гонщик Формулы-1 — большой поклонник бокса.
Российский гонщик Формулы-1 — большой поклонник бокса.
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят не отказывается от намерения
Пилот AlphaTauri увлекается боксом, проводит спарринги и мечтает поучаствовать в любительском поединке.
«В моем доме [Даниил проживает в квартире в Монте-Карло] снова открыли боксерский зал. За последние полторы недели я провел там несколько тренировочных боев. Вообще мне очень нравится бокс, это мой второй любимый вид спорта. Хочу