Шумахера ждет вторая операция за год. От чего его лечат?
Французский кардиолог проводит грандиозный эксперимент восстановлению семикратного чемпиона мира.
Французский кардиолог проводит грандиозный эксперимент восстановлению семикратного чемпиона мира.
На этой неделе французская газета Le Dauphine и итальянское издание Contro Copertina опубликовали информацию о том, что легендарному пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру предстоит новая кардиологическая операция по пересадке стволовых клеток. Правда, затем последовало утончение, что до завершения пандемии семья семикратного чемпиона мира не позволит ему покинуть дом в Швейцарии. Но это не меняет сути — знаменитый спортсмен, который не появлялся на людях с момента своего ужасного падения на горнолыжной склоне, продолжит экспериментальное лечение, начатое в сентябре прошлого года в Париже.
Известный итальянский нейрохирург Никола Аччари, который не является действующий врачом Михаэля, но в курсе ситуации с его лечением, даже озвучил часть диагноза немецкого пилота. По его словам, Шумахер страдает остеопорозом и мышечной атрофией, вызванной отсутствием движения на протяжении длительного времени. Сейчас семья легенды «Формулы-1» сделала ставку на пересадку стволовых клеток, которая призвана «восстановить нервную систему Михаэля». При этом близкие гонщика отказываются
В сентябре прошлого года Михаэль побывал в парижской клинике имени Жоржа Помпиду у знаменитого врача Филиппа Менаше, который специализируется на инфузиях стволовых клеток. Считается, что этот специалист начал лечение семикратного чемпиона мира экспериментальным методом для «системного противовоспалительного действия». Навряд ли 51-летняя легенда «Формулы-1» даже в случае успеха дорогостоящей процедуры сможет вести полноценную жизнь, но определенные улучшения в его состоянии весьма вероятны.
Сейчас Менаше собирается провести вторую плановую инфузию. Стоимость такой операции, да еще в исполнении светила науки, точно превышает миллион евро. Однако семья Шумахера и раньше была готова потратить на здоровье Михаэля любые деньги. Ход лечения и состояние пациента врачи не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну. Известно только, что бывший гонщик находится в сознании и не привязан к аппаратам для искусственного поддержания жизни. При этом он не в состоянии самостоятельно передвигаться.
Полтора года назад глава ФИА и друг Шумахера Жан Тодд рассказывал, что смотрел вместе с Михаэлем телетрансляцию гонки «Формулы-1». При этом часть людей из мира автоспорта считают, что семья не должна замалчивать новости о здоровье Михаэля. Например, бывший исполнительный директор «Мерседес» Ник Фрай заявил, что болельщики имеют право знать правду о своем кумире, а методики лечения, которые опробованы за последние годы, могли бы помочь другим людям, находящимся в похожей ситуации. Сам доктор Менаше очень нервно реагирует на слово «эксперимент» в отношении своей работы, подчеркивая, что ни один их его пациентов не является подопытным кроликом.
29 декабря 2013 года Шумахер, к тому времени уже завершивший гоночную карьеру, во время отпуска на горном курорте Мерибель в Альпах спускался по небезопасному склону между двух оборудованных трасс, не удержал равновесия и упал. Михаэль пролетел около 30 метров и ударился о камень с такой силой, что раскололся горнолыжный шлем. Именно шлем и спас гонщика от немедленной гибели.
Тем не менее, Шумахер получил тяжелую травму головы и был отправлен вертолетом в больницу Гренобля, где перенес две нейрохирургических операции. После них он
После этого семья Шумахера отказывалась обнародовать информацию о его состоянии, полагая, что хороших новостей пока недостаточно, а фанаты не должны видеть своего кумира в беспомощном парализованном состоянии. Все, что известно о здоровье Михаэля — это скупые строчки официальных
Помимо жены Коринны, с которой Михаэль связал свою жизнь 25 лет назад, в ближний круг Шумахера входят двое его детей — дочь Джинна и сын Мик. 23-летняя Джинна успешно занимается конным спортом и в 2017 году стала чемпионкой мира по рейнингу. А 21-летний Мик в этом году продолжит выступление в гоночной серии «Формула-2». Также у Михаэля есть младший брат Ральф — тоже бывший гонщик «Формулы-1». Его 18-летний сын Дэвид, племянник семикратного чемпиона мира, в прошлом году пробовался в «Формуле-3», но больших успехов не добился.