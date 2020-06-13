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19:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шумахера ждет вторая операция за год. От чего его лечат?

Французский кардиолог проводит грандиозный эксперимент восстановлению семикратного чемпиона мира.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Процесс вывода семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера из состояния искусственной комы может занять долгое время. Последние официальные заявления касательно здоровья немца были сделаны в середине января - тогда отмечалось, что его состояние стабильно, но по-прежнему остается критическим. Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря 2013 года, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы, в которую его ввели врачи.

На этой неделе французская газета Le Dauphine и итальянское издание Contro Copertina опубликовали информацию о том, что легендарному пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру предстоит новая кардиологическая операция по пересадке стволовых клеток. Правда, затем последовало утончение, что до завершения пандемии семья семикратного чемпиона мира не позволит ему покинуть дом в Швейцарии. Но это не меняет сути — знаменитый спортсмен, который не появлялся на людях с момента своего ужасного падения на горнолыжной склоне, продолжит экспериментальное лечение, начатое в сентябре прошлого года в Париже.

Известный итальянский нейрохирург Никола Аччари, который не является действующий врачом Михаэля, но в курсе ситуации с его лечением, даже озвучил часть диагноза немецкого пилота. По его словам, Шумахер страдает остеопорозом и мышечной атрофией, вызванной отсутствием движения на протяжении длительного времени. Сейчас семья легенды «Формулы-1» сделала ставку на пересадку стволовых клеток, которая призвана «восстановить нервную систему Михаэля». При этом близкие гонщика отказываются как-либо комментировать состояние его здоровья.

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Системное противовоспалительное действие

В сентябре прошлого года Михаэль побывал в парижской клинике имени Жоржа Помпиду у знаменитого врача Филиппа Менаше, который специализируется на инфузиях стволовых клеток. Считается, что этот специалист начал лечение семикратного чемпиона мира экспериментальным методом для «системного противовоспалительного действия». Навряд ли 51-летняя легенда «Формулы-1» даже в случае успеха дорогостоящей процедуры сможет вести полноценную жизнь, но определенные улучшения в его состоянии весьма вероятны.

Сейчас Менаше собирается провести вторую плановую инфузию. Стоимость такой операции, да еще в исполнении светила науки, точно превышает миллион евро. Однако семья Шумахера и раньше была готова потратить на здоровье Михаэля любые деньги. Ход лечения и состояние пациента врачи не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну. Известно только, что бывший гонщик находится в сознании и не привязан к аппаратам для искусственного поддержания жизни. При этом он не в состоянии самостоятельно передвигаться.

Полтора года назад глава ФИА и друг Шумахера Жан Тодд рассказывал, что смотрел вместе с Михаэлем телетрансляцию гонки «Формулы-1». При этом часть людей из мира автоспорта считают, что семья не должна замалчивать новости о здоровье Михаэля. Например, бывший исполнительный директор «Мерседес» Ник Фрай заявил, что болельщики имеют право знать правду о своем кумире, а методики лечения, которые опробованы за последние годы, могли бы помочь другим людям, находящимся в похожей ситуации. Сам доктор Менаше очень нервно реагирует на слово «эксперимент» в отношении своей работы, подчеркивая, что ни один их его пациентов не является подопытным кроликом.

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Утечка сведений

29 декабря 2013 года Шумахер, к тому времени уже завершивший гоночную карьеру, во время отпуска на горном курорте Мерибель в Альпах спускался по небезопасному склону между двух оборудованных трасс, не удержал равновесия и упал. Михаэль пролетел около 30 метров и ударился о камень с такой силой, что раскололся горнолыжный шлем. Именно шлем и спас гонщика от немедленной гибели.

Тем не менее, Шумахер получил тяжелую травму головы и был отправлен вертолетом в больницу Гренобля, где перенес две нейрохирургических операции. После них он из-за повреждения головного мозга бывший спортсмен был погружен в искусственную кому. В июне 2014-го Михаэля вывели из комы и перевели в больницу при университете Лозанны. А в сентябре того же года семья перевезла гонщика домой — на виллу на берегу Женевского озера близ швейцарского города Глан.

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После этого семья Шумахера отказывалась обнародовать информацию о его состоянии, полагая, что хороших новостей пока недостаточно, а фанаты не должны видеть своего кумира в беспомощном парализованном состоянии. Все, что известно о здоровье Михаэля — это скупые строчки официальных пресс-релизов, редкие «утечки сведений» от персонала медицинских учреждений и личной прислуги, а также друзей, который изредка навещает легенду. Сообщалось, что на здоровье Шумахера и присмотр за ним семья тратит до 50 тысяч евро в неделю.

Помимо жены Коринны, с которой Михаэль связал свою жизнь 25 лет назад, в ближний круг Шумахера входят двое его детей — дочь Джинна и сын Мик. 23-летняя Джинна успешно занимается конным спортом и в 2017 году стала чемпионкой мира по рейнингу. А 21-летний Мик в этом году продолжит выступление в гоночной серии «Формула-2». Также у Михаэля есть младший брат Ральф — тоже бывший гонщик «Формулы-1». Его 18-летний сын Дэвид, племянник семикратного чемпиона мира, в прошлом году пробовался в «Формуле-3», но больших успехов не добился.

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