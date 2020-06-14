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12:14 (мск), источник: Autosport.com.ru

У Формулы-1 есть запасной вариант на случай отмены Гран При России

Место Сочи Автодрома в календаре сезона-2020 может занять португальская трасса Алгарве.

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На этой неделе Формула-1 объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Одним из главных факторов отмены стали закрытые границы этих стран из-за пандемии коронавируса. По причине закрытия границ есть опасения и насчет Гран При России, запланированного на 24—27 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Британский Autosport пишет, что если провести гонку в Сочи не получится, то в конце сентября Формула-1 отправится на португальскую трассу Алгарве, где в конце 2000-х команды проводили тесты. Тогда там же 4 октября пройдет ещё одна гонка.

Ранее на этой неделе генеральный директор компании-промоутера Гран При России АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил, что все вопросы по проведению этапа будут улажены до конца июня.

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