У Формулы-1 есть запасной вариант на случай отмены Гран При России

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На этой неделе Формула-1 объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Одним из главных факторов отмены стали закрытые границы этих стран из-за пандемии коронавируса. По причине закрытия границ есть опасения и насчет Гран При России, запланированного на 24—27 сентября .

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Британский Autosport пишет, что если провести гонку в Сочи не получится, то в конце сентября Формула-1 отправится на португальскую трассу Алгарве, где в конце 2000-х команды проводили тесты. Тогда там же 4 октября пройдет ещё одна гонка.