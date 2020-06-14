У Формулы-1 есть запасной вариант на случай отмены Гран При России
Место Сочи Автодрома в календаре сезона-2020 может занять португальская трасса Алгарве.
Место Сочи Автодрома в календаре сезона-2020 может занять португальская трасса Алгарве.
На этой неделе Формула-1 объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Одним из главных факторов отмены стали закрытые границы этих стран
Британский Autosport пишет, что если провести гонку в Сочи не получится, то в конце сентября Формула-1 отправится на португальскую трассу Алгарве, где в конце 2000-х команды проводили тесты. Тогда там же 4 октября пройдет ещё одна гонка.
Ранее на этой неделе генеральный директор