«Для гоночной лицензии не нужны мозги?» Хэмилтона жестко раскритиковали в Испании
Действующий чемпион мира Формулы-1 вновь оказался в центре спора
Действующий чемпион мира Формулы-1 вновь оказался в центре спора
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон вновь оказался в центре споров
Британский гонщик вот уже несколько лет является вегетарианцем и призывает окружающих тоже отказаться от употребления мяса. В конце прошлого года он даже подвергся критике за такой призыв. Теперь Хэмилтон заявил, что нужно запретить корриду.
«Это отвратительно! В Испании детей с 14 лет учат пыткам и убийствам быков. Министерство образования Испании должно немедленно закрыть школы тореадоров», — написал Хэмилтон в Instagram.
Однако испанское сообщество достаточно агрессивно ответило на заявление шестикратного чемпиона мира Формулы-1.
«И что с того, что мистер Хэмилтон не любит корриду? Прежде чем критиковать культуру чужой страны, надо хотя бы понимать, о чем ты говоришь», — прокомментировал слова Льюиса испанский тореадор Кайетано Ривера.
Франциско Риверо, брат Кайетано Ривера и тоже тореадор, добавил: «Я считаю, что это неуважительно по отношению к жителям Испании и нашим традициям. Он ни разу в жизни не был в школе тореадоров и не видел, чему там учат».
Прокомментировал слова Хэмилтона и испанский писатель Фернандо Санчес Драго, причем в достаточно жесткой форме.
«Неужели для получения гоночной лицензии не требуется хотя бы минимум мозгов?» — заявил писатель.
Его слова можно расценить как оскорбление. Он критикует людей, которые заботятся о сохранении наших культурных традиций.
Также не разделяет мнение действующего чемпиона мира Формулы 1 министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.
«Его слова можно расценить как оскорбление. Он критикует людей, которые заботятся о сохранении наших культурных традиций, — сказал Урибес. — У каждого есть право на собственное мнение, но должно быть взаимное уважение».