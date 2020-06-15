«Для гоночной лицензии не нужны мозги?» Хэмилтона жестко раскритиковали в Испании

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Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон вновь оказался в центре споров из-за своих взглядов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Британский гонщик вот уже несколько лет является вегетарианцем и призывает окружающих тоже отказаться от употребления мяса. В конце прошлого года он даже подвергся критике за такой призыв. Теперь Хэмилтон заявил, что нужно запретить корриду.

«Это отвратительно! В Испании детей с 14 лет учат пыткам и убийствам быков. Министерство образования Испании должно немедленно закрыть школы тореадоров», — написал Хэмилтон в Instagram.

Однако испанское сообщество достаточно агрессивно ответило на заявление шестикратного чемпиона мира Формулы-1.

«И что с того, что мистер Хэмилтон не любит корриду? Прежде чем критиковать культуру чужой страны, надо хотя бы понимать, о чем ты говоришь», — прокомментировал слова Льюиса испанский тореадор Кайетано Ривера.

Франциско Риверо, брат Кайетано Ривера и тоже тореадор, добавил: «Я считаю, что это неуважительно по отношению к жителям Испании и нашим традициям. Он ни разу в жизни не был в школе тореадоров и не видел, чему там учат».

Прокомментировал слова Хэмилтона и испанский писатель Фернандо Санчес Драго, причем в достаточно жесткой форме.

«Неужели для получения гоночной лицензии не требуется хотя бы минимум мозгов?» — заявил писатель.

Его слова можно расценить как оскорбление. Он критикует людей, которые заботятся о сохранении наших культурных традиций. Хосе Мануэль Родригес Урибес Министр культуры и спорта Испании

Также не разделяет мнение действующего чемпиона мира Формулы 1 министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.