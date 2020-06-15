Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
16.06
Боруссия М
Вольфсбург
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
17:01 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Для гоночной лицензии не нужны мозги?» Хэмилтона жестко раскритиковали в Испании

Действующий чемпион мира Формулы-1 вновь оказался в центре спора из-за своих взглядов.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон вновь оказался в центре споров из-за своих взглядов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Британский гонщик вот уже несколько лет является вегетарианцем и призывает окружающих тоже отказаться от употребления мяса. В конце прошлого года он даже подвергся критике за такой призыв. Теперь Хэмилтон заявил, что нужно запретить корриду.

«Это отвратительно! В Испании детей с 14 лет учат пыткам и убийствам быков. Министерство образования Испании должно немедленно закрыть школы тореадоров», — написал Хэмилтон в Instagram.

Читайте также
Хэмилтон: Я не поддерживаю мародерство и поджоги, я за мирный протест

Однако испанское сообщество достаточно агрессивно ответило на заявление шестикратного чемпиона мира Формулы-1.

«И что с того, что мистер Хэмилтон не любит корриду? Прежде чем критиковать культуру чужой страны, надо хотя бы понимать, о чем ты говоришь», — прокомментировал слова Льюиса испанский тореадор Кайетано Ривера.

Франциско Риверо, брат Кайетано Ривера и тоже тореадор, добавил: «Я считаю, что это неуважительно по отношению к жителям Испании и нашим традициям. Он ни разу в жизни не был в школе тореадоров и не видел, чему там учат».

Прокомментировал слова Хэмилтона и испанский писатель Фернандо Санчес Драго, причем в достаточно жесткой форме.

«Неужели для получения гоночной лицензии не требуется хотя бы минимум мозгов?» — заявил писатель.

Его слова можно расценить как оскорбление. Он критикует людей, которые заботятся о сохранении наших культурных традиций.
Хосе Мануэль Родригес Урибес
Министр культуры и спорта Испании

Также не разделяет мнение действующего чемпиона мира Формулы 1 министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.

«Его слова можно расценить как оскорбление. Он критикует людей, которые заботятся о сохранении наших культурных традиций, — сказал Урибес. — У каждого есть право на собственное мнение, но должно быть взаимное уважение».

Читайте также
 Главный моторист Mercedes уходит в отставку
«Для гоночной лицензии не нужны мозги?» Хэмилтона критикуют в Испании
Аршавин порекомендовал «Арсеналу» приобрести футболиста «Зенита»
ФИФА отреагировала на скандальное высказывание Дональда Трампа
Названы номинанты на премию лучшему молодому игроку Golden Boy
Плющенко и Трусова восхитили фанатов синхронным прыжком (видео)
Школа Загитовой показала, как прошел последний звонок фигуристки
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь