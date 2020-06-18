«Похож на Ивана Драго». Даниил Квят восхитил соцсети своей техникой бокса
Российский гонщик Формулы-1 опубликовал видео с тренировки по боксу.
Российский гонщик Формулы-1 опубликовал видео с тренировки по боксу.
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят на прошлой неделе рассказал, что после возобновления работы спортзала в своем доме в Монако регулярно проводит тренировки по боксу. А теперь он выложил небольшое видео с одной из таких тренировок.
Пилот AlphaTauri называет бокс своим вторым любимым видом спорта после гонок и мечтает провести любительский боксерский поединок.
«Хорошая сессия с Велло Федерико (чемпион мира по кикбоксингу 2009 года) и немного экзотическая тренировка для пресса», — написал российский гонщик в Instagram.
Пользователи социальных сетей высоко оценили технику Квята. Некоторые сравнили его с русским боксером Иваном Драго из фильма «Рокки».
cam01ron: «Ну, у Феттеля не было шансов в комнате перед подиумом в Китае-2016».
wezley_16Th: «Похож на Ивана Драго».
isaact.28: «По крайней мере хоть
sergey_goodlifeЕ: «Если не выиграешь, сможешь побить. Без злого умысла. Красава».
goldobinivan83: «Дань, ну с такой техникой можно продолжить карьеру в боксе».