Льюис Хэмилтон: Я — первый чемпион Формулы-1 из рабочего класса

«Я стал первым чемпионом мира Формулы-1 из рабочего класса и рад, что проложил дорогу другим. Каждый, кто видел меня на подиуме, может вдохновиться моим примером и устремиться за своей мечтой. Если так, то, значит, я хорошо справляюсь со своей работой. Но я стараюсь не только вдохновлять, но и делать так, чтобы у людей из разных сообществ появлялось больше возможностей», — сказал Хэмилтон в интервью американскому журналу Men’s Health.