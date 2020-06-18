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18:01 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон: Я — первый чемпион Формулы-1 из рабочего класса

Британский гонщик назвал своё главное достижение.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, каким своим достижением гордится больше всего.

Британский гонщик считает себя первым чемпионом Ф1, выросшим в семье рабочего класса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я стал первым чемпионом мира Формулы-1 из рабочего класса и рад, что проложил дорогу другим. Каждый, кто видел меня на подиуме, может вдохновиться моим примером и устремиться за своей мечтой. Если так, то, значит, я хорошо справляюсь со своей работой. Но я стараюсь не только вдохновлять, но и делать так, чтобы у людей из разных сообществ появлялось больше возможностей», — сказал Хэмилтон в интервью американскому журналу Men’s Health.

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