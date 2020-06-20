Состояние Алекса Дзанарди тяжёлое, но стабильное

Многократный чемпион мира и Паралимпийских игр по паравелоспорту серьёзно пострадал в ДТП в пятницу, врезавшись в грузовик на велосипеде с ручным управлением на скорости около 50 км/ч. Столкновение произошло в 17 часов 5 минут по местному времени. По версии La Gazzetta dello Sport, Дзанарди не справился с управлением в повороте с уклоном, и его велосипед вынесло на встречную полосу.