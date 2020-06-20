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15:20 (мск), источник: Autosport.com.ru

Состояние Алекса Дзанарди тяжёлое, но стабильное

53-летний итальянец остаётся в отделении интенсивной терапии.

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Источник: AP 2020

Бывший гонщик Формулы-1 и серии CART Алекс Дзанарди остаётся в отделении интенсивной терапии после сложной трёхчасовой операции накануне, сообщили в субботу утром представители больницы Святой Марии в Сиене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многократный чемпион мира и Паралимпийских игр по паравелоспорту серьёзно пострадал в ДТП в пятницу, врезавшись в грузовик на велосипеде с ручным управлением на скорости около 50 км/ч. Столкновение произошло в 17 часов 5 минут по местному времени. По версии La Gazzetta dello Sport, Дзанарди не справился с управлением в повороте с уклоном, и его велосипед вынесло на встречную полосу.

«Вечером 19 июня пациент прошёл через сложную операцию на мозге из-за последствий черепно-мозговой травмы и был переведён в отделение интенсивной терапии. Метаболические и гемодинамические показатели стабильные. Он интубирован и подключён к системе искусственной вентиляции лёгких. Неврологическая картина остаётся тяжёлой», — сообщается в официальном заявлении клиники.

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