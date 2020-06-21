Мартин Брандл: Чемпионская команда Mercedes скоро развалится

«Конечно, я удивился, услышав эту новость. С другой стороны, ничто не вечно, — сказал Брандл в эфире Sky Sports F1. — Вряд ли уход Коуэлла отразится на форме команды прямо сейчас, в моторостроительном подразделении Mercedes работают хорошие специалисты. Но в долгосрочной перспективе влияние, конечно, неизбежно».

«Нет контрактов на следующий год и у Тото Вольфа, и Льюиса Хэмилтона, — говорит эксперт британского телеканала. — Всё зависит от решения Вольфа. Если он решит уйти, то и Льюис наверняка задумается о продолжении работы с Mercedes. Так что чемпионская команда вполне может развалиться. Но в Формуле 1 всё очень быстро меняется. Любое доминирование рано или поздно заканчивается».