Мартин Брандл: Чемпионская команда Mercedes скоро развалится
Эра доминирования «Серебряных стрел» подходит к завершению, считает эксперт Sky Sports F1.
Эра доминирования «Серебряных стрел» подходит к завершению, считает эксперт Sky Sports F1.
Эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл поделился мнением о том, как повлияет на команду Mercedes уход главного моториста Энди Коуэлла.
«Конечно, я удивился, услышав эту новость. С другой стороны, ничто не вечно, — сказал Брандл в эфире Sky Sports F1. — Вряд ли уход Коуэлла отразится на форме команды прямо сейчас, в моторостроительном подразделении Mercedes работают хорошие специалисты. Но в долгосрочной перспективе влияние, конечно, неизбежно».
По мнению Брандла, уход главы моторостроительного подразделения — только начала конца эры доминирования Mercedes.
«Нет контрактов на следующий год и у Тото Вольфа, и Льюиса Хэмилтона, — говорит эксперт британского телеканала. — Всё зависит от решения Вольфа. Если он решит уйти, то и Льюис наверняка задумается о продолжении работы с Mercedes. Так что чемпионская команда вполне может развалиться. Но в Формуле 1 всё очень быстро меняется. Любое доминирование рано или поздно заканчивается».