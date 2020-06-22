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15:32 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон вышел на протест в Лондоне

Действующий чемпион мира Формулы-1 присоединился к протестующим против расизма.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон перешел от слов к делу. Британский гонщик последние несколько недель активно призывал соцсети обратить внимание на проблему расизма. А в воскресенье он вышел на акцию протеста в Лондоне, организованную движением Black Lives Matter.

В соцсетях Хэмилтон выложил фотографию, на которой он изображен с закрытым лицом, в футболке и с табличкой с надписью «Black Lives Matter».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не можем молчать! Нам нужны ваши голоса, — сказал Льюис в видео в Instagram. — Нам нужно, чтобы вы вышли из своей зоны комфорта и поддержали нас, выступив против расизма и обозначив свою точку зрения. Призывайте своих родных, друзей и коллег начать добиваться перемен!».

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