Льюис Хэмилтон вышел на протест в Лондоне
Действующий чемпион мира Формулы-1 присоединился к протестующим против расизма.
Действующий чемпион мира Формулы-1 присоединился к протестующим против расизма.
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон перешел от слов к делу. Британский гонщик последние несколько недель активно призывал соцсети обратить внимание на проблему расизма. А в воскресенье он вышел на акцию протеста в Лондоне, организованную движением Black Lives Matter.
В соцсетях Хэмилтон выложил фотографию, на которой он изображен с закрытым лицом, в футболке и с табличкой с надписью «Black Lives Matter».
«Мы не можем молчать! Нам нужны ваши голоса, — сказал Льюис в видео в Instagram. — Нам нужно, чтобы вы вышли из своей зоны комфорта и поддержали нас, выступив против расизма и обозначив свою точку зрения. Призывайте своих родных, друзей и коллег начать добиваться перемен!».