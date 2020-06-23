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09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квят рассказал, что у него нет друзей в «Формуле-1»

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят рассказал, что у него нет друзей в «Формуле-1».

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Источник: Reuters

По его мнению, это невозможно.

— Не могу сказать, что у меня есть друзья в «Формуле-1?, — приводит слова Квята Autosport со ссылкой на подкаст Натали Пинкэм. — Мы друг для друга конкуренты: каждый из нас хочет быть впереди на трассе, стремится быть лучшим. Дружба в таких условиях долго не продержится. Вообще у меня хорошие отношения со всеми гонщиками. Больше всего я общаюсь с Даниэлем Риккьярдо, Карлосом Сайнсом, Робертом Кубицей, Валттери Боттасом и Нико Хюлькенбергом. Но опять же, друзей завести тяжело. Как бы хорошо мы ни общались, на трассе мы всегда остаемся соперниками».

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