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00:31 (мск), источник: Autosport.com.ru

Формула-1 будет продавать клетчатый флаг по кусочкам

Стоимость одного кусочка 199,99 фунтов стерлингов, это примерно 17 200 рублей.

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Руководство Формулы-1 объявило о новой инициативе в рамках проекта #WeRaceAsOne.

После каждой гонки сезона-2020 клетчатый флаг будут разрезать на кусочки и продавать их на специальной странице официального сайта чемпионата. На продажу будут выставлять 56 из 80 клеток, все вырученные средства будут перечислены в поддержку проекта We Race As One, направленного на борьбу с коронавирусом Covid-19 и осуждение расизма и неравенства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кусочки клетчатого флага, которым взмахнут на финише первой гонки сезона в Австрии 5 июля, уже доступны к покупке. Стоимость одного кусочка составляет 199,99 фунтов стерлингов, это примерно 17 200 рублей.

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