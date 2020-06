Формула-1 будет продавать клетчатый флаг по кусочкам

После каждой гонки сезона-2020 клетчатый флаг будут разрезать на кусочки и продавать их на специальной странице официального сайта чемпионата. На продажу будут выставлять 56 из 80 клеток, все вырученные средства будут перечислены в поддержку проекта We Race As One, направленного на борьбу с коронавирусом Covid-19 и осуждение расизма и неравенства.