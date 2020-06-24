Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Шинник
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
12:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Журналист призывает «Рено» уволить Риккьярдо из-за расизма

Британский журналист Мэтт Джеффри призвал «Рено» уволить гонщика Даниэля Риккьярдо и обвинил его в расизме.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Он вспомнил, как австралиец несколько лет назад при подпевании рэп-композиции он сказал «черный».

«Риккьярдо будет самым счастливым человеком в мире, если сохранит свою работу, — цитирует журналиста Autosport. — Абт потерял место в “Формуле E” из-за проступка в виртуальной гонке, а тут все гораздо серьезнее, не правда ли? Он смеялся и шутил, когда при подпевании песне сказал “черный”. “Рено” должна принять меры».

Ранее пилот высказался в поддержку движения по борьбе с расизмом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Вся в коже. Жена Кокорина продемонстрировала образцовую фигуру
«Олимпиада должна быть отменена». В Токио зреет протест против Игр
Месси вернул «Барсе» лидерство. Юбилейный гол подождет
Новый вожатый. Кто бы мог возглавить ЦСКА вместо Гончаренко?
Великому голу советского хоккеиста Макарова — 38 лет (видео)
«Сельта» предложила конкретную сумму за Смолова
UFC официально анонсировал поединок россиянина и украинца
Атакующий полузащитник перешел из «Ростова» в ЦСКА
«Арсенал» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь