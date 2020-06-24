Журналист призывает «Рено» уволить Риккьярдо из-за расизма

Он вспомнил, как австралиец несколько лет назад при подпевании рэп-композиции он сказал «черный».

«Риккьярдо будет самым счастливым человеком в мире, если сохранит свою работу, — цитирует журналиста Autosport. — Абт потерял место в “Формуле E” из-за проступка в виртуальной гонке, а тут все гораздо серьезнее, не правда ли? Он смеялся и шутил, когда при подпевании песне сказал “черный”. “Рено” должна принять меры».