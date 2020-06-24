Журналист призывает «Рено» уволить Риккьярдо из-за расизма
Британский журналист Мэтт Джеффри призвал «Рено» уволить гонщика Даниэля Риккьярдо и обвинил его в расизме.
Британский журналист Мэтт Джеффри призвал «Рено» уволить гонщика Даниэля Риккьярдо и обвинил его в расизме.
Он вспомнил, как австралиец несколько лет назад при подпевании
«Риккьярдо будет самым счастливым человеком в мире, если сохранит свою работу, — цитирует журналиста Autosport. — Абт потерял место в “Формуле E”
Ранее пилот высказался в поддержку движения по борьбе с расизмом.