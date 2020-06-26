Хельмут Марко: Гран При Китая точно состоится в сезоне-2020

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Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в этом году Формула-1 точно проведет Гран При Китая.

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Этап в Шанхае стал первым, который был перенесен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Официального подтверждения о проведении китайской гонки осенью пока нет. Но, по словам Марко, этот вопрос решен.

«Могу предположить, что все подтвержденные европейские гонки состоятся. Но понятно, что изменения в графике выездных этапов неизбежны. На данный момент единственный подтвержденный этап за пределами Европы — это Гран При Китая», — приводит слова Марко издание GPBlog.