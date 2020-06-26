Хельмут Марко: Гран При Китая точно состоится в сезоне-2020
Спортивный консультант Red Bull рассказал, что проведение этапа в Шанхае подтверждено.
Спортивный консультант Red Bull рассказал, что проведение этапа в Шанхае подтверждено.
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в этом году Формула-1 точно проведет Гран При Китая.
Этап в Шанхае стал первым, который был перенесен на неопределенное время
«Могу предположить, что все подтвержденные европейские гонки состоятся. Но понятно, что изменения в графике выездных этапов неизбежны. На данный момент единственный подтвержденный этап за пределами Европы — это Гран При Китая», — приводит слова Марко издание GPBlog.
Ранее были слухи о том, что Китай может принять даже две гонки. Но промоутеры в Шанхае эту информацию не подтвердили.