«Формула-1» раскритиковала высказывания Экклстоуна о расизме

«В тот момент, когда общество требует единства в борьбе с неравенством и расизмом, мы полностью несогласны с комментариями Берни Экклстоуна, которым нет места ни в “Формуле-1”, ни в обществе. Мистер Экклстоун не играет никакой роли в “Формуле-1” с тех пор, как он покинул нашу организацию в 2017 году. Его статус почетного руководителя серии истек в январе 2020 года», — говорится в заявлении.