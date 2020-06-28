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15:26 (мск), источник: Autosport.com.ru

Берни Экклстоун: Пусть попробуют не пустить меня на Гран При России

Берни не переживает, что Liberty Media может отобрать у него пропуск в паддок.

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Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун не боится, что Liberty Media лишит его пропуска в паддок после недавнего заявления на тему расизма.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не советую им запрещать мне приезжать на гонки. Пусть попробуют не пустить меня на Гран При России. Думаю, я смогу раздобыть пропуск в паддок», — сказал Экклстоун в интервью Daily Mail.

Также Берни раскритиковал нынешнее руководство Формулы-1 за вовлеченность в борьбу с расизмом.

«Я рад, что сейчас не имею отношения к Ф1. Вдруг руководство заговорило о протестах в США, — заявил Берни. — Вероятно, Чейз Кэри делает то, что говорят ему акционеры. В любом случае коронавирус сыграл ему на руку. Теперь он может валить все проблемы на пандемию».

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