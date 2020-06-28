Берни Экклстоун: Пусть попробуют не пустить меня на Гран При России

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Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун не боится, что Liberty Media лишит его пропуска в паддок после недавнего заявления на тему расизма.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не советую им запрещать мне приезжать на гонки. Пусть попробуют не пустить меня на Гран При России. Думаю, я смогу раздобыть пропуск в паддок», — сказал Экклстоун в интервью Daily Mail.

Также Берни раскритиковал нынешнее руководство Формулы-1 за вовлеченность в борьбу с расизмом.