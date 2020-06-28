Берни Экклстоун: Пусть попробуют не пустить меня на Гран При России
Берни не переживает, что Liberty Media может отобрать у него пропуск в паддок.
Берни не переживает, что Liberty Media может отобрать у него пропуск в паддок.
Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун не боится, что Liberty Media лишит его пропуска в паддок после недавнего заявления на тему расизма.
«Я не советую им запрещать мне приезжать на гонки. Пусть попробуют не пустить меня на Гран При России. Думаю, я смогу раздобыть пропуск в паддок», — сказал Экклстоун в интервью Daily Mail.
Также Берни раскритиковал нынешнее руководство Формулы-1 за вовлеченность в борьбу с расизмом.
«Я рад, что сейчас не имею отношения к Ф1. Вдруг руководство заговорило о протестах в США, — заявил Берни. — Вероятно, Чейз Кэри делает то, что говорят ему акционеры. В любом случае коронавирус сыграл ему на руку. Теперь он может валить все проблемы на пандемию».