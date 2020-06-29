Команда «Ф-1» «Мерседес» представила новую ливрею болида на сезон-2020

Изображение болида опубликовано в официальном аккаунте команды в Twitter. Ливрея выполнена в черном цвете, с бирюзовыми продольными линиями и красными вставками.

«Представляем нашу новую ливрею 2020 года. Это наше обязательство по улучшению разнообразия нашей команды и нашего вида спорта, а также сигнал о приверженности нашей команды борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах», — говорится в сообщении «Мерседеса».