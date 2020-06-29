Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
10«Реал» победил «Валенсию»
14:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда «Ф-1» «Мерседес» представила новую ливрею болида на сезон-2020

Команда «Формулы-1» «Мерседес» представила новую ливрею болида на сезон-2020.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Изображение болида опубликовано в официальном аккаунте команды в Twitter. Ливрея выполнена в черном цвете, с бирюзовыми продольными линиями и красными вставками.

«Представляем нашу новую ливрею 2020 года. Это наше обязательство по улучшению разнообразия нашей команды и нашего вида спорта, а также сигнал о приверженности нашей команды борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах», — говорится в сообщении «Мерседеса».

Из-за пандемии сезон «Формулы-1» пока не стартовал. В настоящее время официально подтверждены только восемь первых Гран-при сезона, которые пройдут с июля до начала сентября.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь