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14:08 (мск), источник: Autosport.com.ru

Экклстоун не знал, что лишён звания почётного президента Формулы-1

Оказывается, полномочия Берни на посту истекли ещё в январе этого года.

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Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что он понятия не имел об утрате должности почётного президента, которую получил после перехода коммерческих прав на спорт в руки Liberty Media.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что Берни больше никак не связан с Формулой-1, заявили в Liberty Media на прошлой неделе, прокомментировав его неоднозначное высказывание о ситуации с беспорядками в США.

«Я ничего не знал об этом, — заявил Экклстоун в интервью GPFans. — Когда сделка о продаже состоялась и моя доля перешла к Liberty Media, Чейз Кэри позвонил мне и назначил встречу. Разумеется, меня попросили отойти от дел — документ уже был готов. Но меня не могли просто уволить — у меня действовал трёхлетний контракт с Формулой-1, который я составил много лет назад и каждый раз продлевал. Тогда он заявил, что мне дадут очень почётную должность, а в Америке этому уделяют большое внимание. Но об одном сказано не было — о том, что я буду занимать её только три года. Надо сказать, что они честно выплатили мне все деньги по контракту. Но о сроке действия этой должности я ничего не знал».

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