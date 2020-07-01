Экклстоун не знал, что лишён звания почётного президента Формулы-1

«Я ничего не знал об этом, — заявил Экклстоун в интервью GPFans. — Когда сделка о продаже состоялась и моя доля перешла к Liberty Media, Чейз Кэри позвонил мне и назначил встречу. Разумеется, меня попросили отойти от дел — документ уже был готов. Но меня не могли просто уволить — у меня действовал трёхлетний контракт с Формулой-1, который я составил много лет назад и каждый раз продлевал. Тогда он заявил, что мне дадут очень почётную должность, а в Америке этому уделяют большое внимание. Но об одном сказано не было — о том, что я буду занимать её только три года. Надо сказать, что они честно выплатили мне все деньги по контракту. Но о сроке действия этой должности я ничего не знал».