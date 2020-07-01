Экс-глава Формулы-1 Экклстоун снова стал отцом в 89 лет. Его старшей дочери уже 65

Как сообщает Bild, у него впервые родился сын — 44-летняя жена Фабиана Флози родила ему 1 июля мальчика, которого назвали Эйсом.

Экклстоун и Флози в браке с 2012 года. 28 октября Экклстоуну исполнится 90 лет.

У Экклстоуна есть 65-летняя дочь Дебора, благодаря которой он уже стал прадедушкой. От второго брака у него есть две дочери Тамара (36 лет) и Петра (31 год).