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16:13 (мск), источник: Sport24

Экс-глава Формулы-1 Экклстоун снова стал отцом в 89 лет. Его старшей дочери уже 65

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом в возрасте 89 лет.

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Как сообщает Bild, у него впервые родился сын — 44-летняя жена Фабиана Флози родила ему 1 июля мальчика, которого назвали Эйсом.

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Экклстоун и Флози в браке с 2012 года. 28 октября Экклстоуну исполнится 90 лет.

У Экклстоуна есть 65-летняя дочь Дебора, благодаря которой он уже стал прадедушкой. От второго брака у него есть две дочери Тамара (36 лет) и Петра (31 год).

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