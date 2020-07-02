Перезагрузка. Сезон «Формулы-1» стартует в укороченном формате из-за коронавируса
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Очередной сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который станет 71-м в истории, стартует в пятницу. Первый этап
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Очередной сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который станет 71-м в истории, стартует в пятницу. Первый этап
Сезон традиционно должен был стартовать в Мельбурне в начале марта. Все команды уже прибыли в Австралию, но этапу не суждено было состояться — виной тому коронавирус, который в тот момент уже активно распространялся по всему миру. Руководство «Формулы-1» до последнего момента обсуждало с местными властями возможность проведения гонки, но
Затем стала появляться информация о переносе последующих за Австралией этапов, позже она менялась на сообщения об отмене отдельных
Вынужденную паузу гонщики провели
Совершенно иначе пауза сложилась для шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» — единственного афроамериканского пилота в «Формуле-1». После убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда в конце мая в США по всему миру стали проходить акции против расизма, движение получило название Black Lives Matter. Хэмилтон не стал оставаться в стороне и активно поддерживал движение постами в социальных сетях и личным присутствием на митинге против расизма в Лондоне. Команда британца также решила поддержать акцию, изменив цвета болидов и комбинезонов гонщиков в текущем сезоне на черный.
Однако это не должно негативно сказаться на выступлении Хэмилтона в сезоне, ведь он для него может стать особенным — британец, вероятно, побьет несколько исторических достижений, которые принадлежат легенде «Формулы-1» немцу Михаэлю Шумахеру. Первым должен пасть рекорд по количеству подиумов (Хэмилтон — 151, Шумахер — 155). В случае удачного выступления на этапах в Канаде или Венгрии британец сравняется с немцем по победам на одном
Информацию о переносе или отмене этапов в период ожидания старта сезона разбавили громкие трансферные новости на следующий год. Началось все с заявления «Феррари» о том, что команда решила не продлевать истекающий в конце года контракт с четырехкратным чемпионом мира Феттелем. Его место в итальянском коллективе займет испанец Карлос Сайнс — младший из «Макларена», а появившуюся вакансию в британской команде заберет австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено». Французская «конюшня» еще не объявляла имя пилота, который будет напарником Эстебана Окона в следующем сезоне, в числе претендентов значится и россиянин Сергей Сироткин, который в 2020 году будет выполнять роль резервного пилота.
Будет интересно наблюдать за противостоянием в «Феррари» — сможет ли Феттель громко хлопнуть дверью и реабилитироваться за невзрачный прошлый сезон? Как выступят Сайнс и Риккьярдо, учитывая, что мыслями они уже наверняка в новых командах? Сможет ли таец Александер Албон сохранить место в «Ред Булл», зная о тяге руководства команды постоянно менять напарников Ферстаппена? Все это будет происходить в режиме высокой плотности календаря, поэтому времени на передышку фактически не будет.
Шестой сезон в «королевских гонках» начнет россиянин Даниил Квят, он остался в той же команде, которая с нынешнего сезона сменила название с «Торо Россо» на «Альфа Таури». Карьера уфимца в «Формуле-1» развивается по синусоиде. После уверенного дебюта в 2014 году в составе младшей команды «Ред Булл» он получил приглашение в старшую, там провел яркий сезон, завоевав первый в карьере подиум и опередив по итогам чемпионата именитого партнера Риккьярдо. Но уже в начале сезона 2016 года после неудачной гонки в Сочи он был отправлен обратно в «Торо Россо», где россиянин продолжил пике и довел дело разрыва контракта.
2018 год Квят провел в «Феррари» в качестве пилота по развитию, это пошло ему на пользу. В конце года он получил неожиданное приглашение от «Торо Россо» вернуться в команду — в распоряжении «Ред Булл» не было подходящей кандидатуры на место в младшей команде, поэтому они решили прибегнуть к помощи уже проверенного гонщика. Россиянин не стал вспоминать старые обиды и с радостью принял приглашение. Вторым шансом он воспользовался сполна — в сезоне-2019 гонщик принес команде первый за 11 лет подиум и выглядел достаточно уверенно, лишь в концовке чемпионата смазав это впечатление авариями.
«Конечно, было бы здорово стать напарником Ферстаппена. “Ред Булл” — отличная команда, которая работает на него. Макс силен психологически, но именно поэтому было бы интересно стать его напарником», — сказал Квят в интервью Racing News 365.
Партнером Квята по «Альфа Таури» будет француз Пьер Гасли, который повторяет путь россиянина. Француз дебютировал в «Формуле-1» в 2017 году в «Торо Россо», где провел два сезона, после чего пошел на повышение в «Ред Булл». Там он задержался всего на 12 гонок и был сослан в младшую команду. Гасли провел концовку прошлого сезона достаточно сильно — на
В пелотоне произошли всего два изменения в составах команд: Окон спустя год вернулся в «Формулу-1» и занял место немца Нико Хюлькенберга в «Рено», а канадец Николас Латифи сменил в «Уильямсе» поляка Роберта Кубицу, который в нынешнем сезоне будет совмещать работу
Прорывом сезона может стать «Рейсинг Пойнт». Как отмечают эксперты, в межсезонье команда практически полностью скопировала прошлогодний болид «Мерседеса», в результате чего скорость их машины в разы увеличилась. Пилоты команды мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл могут включиться в борьбу за места на пьедестале почета, а сам коллектив способен стать лидером второго эшелона. Главными их конкурентами в этой борьбе будут «Макларен» с Сайнсом и Нориссом и «Рено» с Оконом и Риккьярдо.
На небольшом отдалении от них идут «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас», в прошлом сезоне занявшие в Кубке конструкторов шестое, восьмое и девятое места соответственно. На сильный прогресс со стороны команд практически ничего не указывает. Главным для них будет не опуститься ниже заданной планки.
За «Хаас» продолжат выступать француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен. Аутсайдером чемпионата, скорее всего, вновь будет «Уильямс», где компанию новичку Латифи составит дебютант прошлого сезона Расселл.