Mercedes привезла бракованные моторы на Гран При Австрии?

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Перед стартом гоночного уик-энда Гран При Австрии в СМИ появились слухи о том, у Mercedes возникли серьезные неполадки со спецификацией силовой установки, привезенной на первый этап сезона-2020. Причем речь идет о моторах как для заводской команды, так и для клиентов Racing Point и Williams.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2fff9b32b64c0c0129dc" data-vnd="2fff9b32b64c0c0129dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2fff9b32b64c0c0129dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Макса Ферстаппена очень хороший шанс на победу в Австрии. Как я понял из телефонного разговора со своим источником, Mercedes обнаружили неисправность. Все моторы, в том числе на клиентских машинах, придется заменить», — сказал комментатор Джек Плуидж голландскому телеканалу Ziggo Sport.