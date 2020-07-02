Mercedes привезла бракованные моторы на Гран При Австрии?
По слухам, мотористам Mercedes придется заменить двигатели на всех своих машинах.
По слухам, мотористам Mercedes придется заменить двигатели на всех своих машинах.
Перед стартом гоночного
«У Макса Ферстаппена очень хороший шанс на победу в Австрии. Как я понял из телефонного разговора со своим источником, Mercedes обнаружили неисправность. Все моторы, в том числе на клиентских машинах, придется заменить», — сказал комментатор Джек Плуидж голландскому телеканалу Ziggo Sport.
Представитель Mercedes назвал эти слухи ложными и сообщил, что никаких проблем с силовой установкой нет.