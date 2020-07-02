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15:51 (мск), источник: Autosport.com.ru

Mercedes привезла бракованные моторы на Гран При Австрии?

По слухам, мотористам Mercedes придется заменить двигатели на всех своих машинах.

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Перед стартом гоночного уик-энда Гран При Австрии в СМИ появились слухи о том, у Mercedes возникли серьезные неполадки со спецификацией силовой установки, привезенной на первый этап сезона-2020. Причем речь идет о моторах как для заводской команды, так и для клиентов Racing Point и Williams.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У Макса Ферстаппена очень хороший шанс на победу в Австрии. Как я понял из телефонного разговора со своим источником, Mercedes обнаружили неисправность. Все моторы, в том числе на клиентских машинах, придется заменить», — сказал комментатор Джек Плуидж голландскому телеканалу Ziggo Sport.

Представитель Mercedes назвал эти слухи ложными и сообщил, что никаких проблем с силовой установкой нет.

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