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10:45 (мск), источник: ТАСС

Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австрии

ТАСС, 3 июля. Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками. Старт сезона был отложен почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

По традиции последних лет главным фаворитом в борьбе за титул будет шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. В этом году пилот «Мерседеса» имеет шанс догнать рекордсмена по количеству титулов немца Михаэля Шумахера, а также побить его рекорд по победам в гонках (на данный момент 84 против 91). Главными конкурентами Хэмилтона в сезоне станут его партнер по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов. В прошлом сезоне он впервые в карьере занял третье место по итогам личного зачета чемпионата.

В Кубке конструкторов существенную конкуренцию «Мерседесу» едва ли кто-то сможет навязать. Это будет возможно только при условии отсутствия технических и тактических ошибок «Феррари», которые регулярно случались в итальянской команде на протяжении последних лет, а также если напарник Ферстаппена по «Ред Булл» тайский гонщик Александер Албон сможет регулярно бороться за победы и подиумы на этапах.

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят | Источник: Reuters

Для российского пилота команды «Альфа Таури» (прежнее название «Торо Россо») Даниила Квята предстоящий сезон в «Формуле-1» станет шестым в карьере. Прошлый он завершил на 13-й позиции, набрав 37 очков, при этом он один раз поднялся на подиум — россиянин занял третье место на Гран-при Германии. За все время выступления в «Формуле-1» Квят трижды финишировал в тройке лучших по итогам гонки.

«Альфа Таури», несмотря на смену названия, остается дочерней командой «Ред Булл». Это значит, что для Квята важно будет произвести впечатление на руководство главной команды и доказать, что он вновь достоин стать боевым пилотом австрийского коллектива (россиянин был гонщиком «Ред Булл» в 2015—2016 годах). Руководство «Ред Булл» не раз меняло пилотов по ходу предыдущих сезонов, поэтому вероятность того, что Квят сменит болид «Альфа Таури» на «Ред Булл» остается достаточно высокой.

Изменения в календаре

Трибуны на Гран-при Австрии | Источник: Reuters

Изначально в сезоне 2020 года значились рекордные 22 этапа, однако пандемия коронавируса вмешалась в планы организаторов чемпионата мира. Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне планируется провести 15−18 гонок.

На данный момент подтверждено проведение первых восьми этапов. Сезон откроется двумя Гран-при на трассе в Шпильберге (3—5 июля и 10—12 июля), далее пройдут гонки на автодромах в пригороде Будапешта (17—19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля — 2 августа и 7—9 августа), испанской Барселоне (14—16 августа), бельгийском Спа (28—30 августа) и итальянской Монце (4—6 сентября). Календарь оставшихся этапов будет опубликован позднее, Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25—27 сентября в Сочи.

Во время вынужденной паузы большинство пилотов «Формулы-1» участвовали в различных виртуальных гонках. Победителем турнира, организованном руководством «королевских гонок», стал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, который одержал четыре победы в восьми виртуальных Гран-при.
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Свободное время позволило пилотам «Формулы-1» выйти на старт гонок в виртуальных чемпионатах, в которых в реальности им было сложно принять участие: Леклер выступал в «24 часах Ле-Мана» и мировом ралли-кроссе, гонщик «Макларена» Ландо Норрис сражался на североамериканских овалах в виртуальной версии IndyCar. Хэмилтон же большую часть перерыва посвятил борьбе с расизмом, активно поддерживая движение Black Lives Matter как постами в соцсетях, так и личным участием в митингах. «Мерседес» также не остался в стороне от проблемы и сменил цвета болидов и комбинезонов своих гонщиков в стартующем сезоне на черный.

Кроме того, во время паузы произошли некоторые перестановки в составах команд, которые вступят в силу в следующем году. Феттель покинет «Феррари» в конце года, где он будет выступать в сезоне-2021, пока неизвестно. На место четырехкратного чемпиона мира в «Феррари» придет испанец Карлос Сайнс — младший из «Макларена». В свою очередь, его место в британской команде займет австралиец Даниэль Риккьярдо, который на данный момент является пилотом «Рено».

О Гран-при Австрии

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Гран-при Австрии вернулся в календарь «Формулы-1» в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Возвращение этапа стало возможным благодаря совладельцу компании Red Bull GmbH Дитриху Матешицу, который купил гоночный комплекс и модернизировал его, а также построил новые трибуны. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017) и дважды Ферстаппен (2018, 2019). Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).

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