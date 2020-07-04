Опубликованы результаты тестирования на коронавирус в паддоке Ф1
С 26 июня по 2 июля проверку на коронавирус прошли в общей сложности 4032 человека.
С 26 июня по 2 июля проверку на коронавирус прошли в общей сложности 4032 человека.
В субботу утром руководство Формулы-1 совместно с FIA сообщило о результатах массового тестирования гонщиков, сотрудников команды и обслуживающего персонала на Гран При Австрии.
С 26 июня по 2 июня проверку на коронавирус прошли в общей сложности 4032 человек. Ни у одного из них коронавирус не обнаружен.
«FIA и Формула 1 публикуют эту информацию ради обеспечения честности и прозрачности конкуренции. Результаты тестирования будут публиковаться каждые семь дней. Отдельной информации о командах и гонщиках не планируется», — говорится в заявлении Liberty Media и FIA.