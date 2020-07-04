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13:53 (мск), источник: Autosport.com.ru

Опубликованы результаты тестирования на коронавирус в паддоке Ф1

С 26 июня по 2 июля проверку на коронавирус прошли в общей сложности 4032 человека.

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В субботу утром руководство Формулы-1 совместно с FIA сообщило о результатах массового тестирования гонщиков, сотрудников команды и обслуживающего персонала на Гран При Австрии.

С 26 июня по 2 июня проверку на коронавирус прошли в общей сложности 4032 человек. Ни у одного из них коронавирус не обнаружен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«FIA и Формула 1 публикуют эту информацию ради обеспечения честности и прозрачности конкуренции. Результаты тестирования будут публиковаться каждые семь дней. Отдельной информации о командах и гонщиках не планируется», — говорится в заявлении Liberty Media и FIA.

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