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15:03 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон — быстрейший в финальной тренировке в Шпильберге

Mercedes по-прежнему двумя машинами впереди, но конкуренты гораздо ближе, чем в пятницу.

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Источник: Reuters

Команда Mercedes завершила свободные заезды Гран При Австрии на двух первых строчках, подтвердив свою высокую форму на старте сезона-2020.

В заключительной тренировке в субботу утром Льюис Хэмилтон показал лучшее время уик-энда 1.04,130, опередив на 0,147 секунды Валттери Боттаса. Но если накануне ближайшие преследователи Mercedes уступали им по полсекунды, то в этот раз занявший третье место пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен отстал от Хэмилтона на 0,283 секунды.

Четвертое время показал Серхио Перес на машине Racing Point, а следом за мексиканцем расположились Шарль Леклер, Алекс Албон и Себастьян Феттель. Замкнули топ-10 Лэнс Стролл, Пьер Гасли и Ландо Норрис.

Российский гонщик Даниил Квят показал 14-е время.

Квалификация Гран При Австрии начнется в 16:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
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