Льюис Хэмилтон — быстрейший в финальной тренировке в Шпильберге
Mercedes
Mercedes
Команда Mercedes завершила свободные заезды Гран При Австрии на двух первых строчках, подтвердив свою высокую форму на старте сезона-2020.
В заключительной тренировке в субботу утром Льюис Хэмилтон показал лучшее время
Четвертое время показал Серхио Перес на машине Racing Point, а следом за мексиканцем расположились Шарль Леклер, Алекс Албон и Себастьян Феттель. Замкнули топ-10 Лэнс Стролл, Пьер Гасли и Ландо Норрис.
Российский гонщик Даниил Квят показал 14-е время.
Квалификация Гран При Австрии начнется в 16:00 по московскому времени.