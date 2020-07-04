Льюис Хэмилтон — быстрейший в финальной тренировке в Шпильберге

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Команда Mercedes завершила свободные заезды Гран При Австрии на двух первых строчках, подтвердив свою высокую форму на старте сезона-2020.

В заключительной тренировке в субботу утром Льюис Хэмилтон показал лучшее время уик-энда 1.04,130, опередив на 0,147 секунды Валттери Боттаса. Но если накануне ближайшие преследователи Mercedes уступали им по полсекунды, то в этот раз занявший третье место пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен отстал от Хэмилтона на 0,283 секунды.

Четвертое время показал Серхио Перес на машине Racing Point, а следом за мексиканцем расположились Шарль Леклер, Алекс Албон и Себастьян Феттель. Замкнули топ-10 Лэнс Стролл, Пьер Гасли и Ландо Норрис.

Российский гонщик Даниил Квят показал 14-е время.