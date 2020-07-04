Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа «Формулы-1»

Источник: AFP 2020

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 2,939 секунды, установив рекорд трассы. Второе место занял еще один пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (+0,012), третьим стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538). Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 12-е время.

Гонка пройдет в воскресенье, начало в 16:10 мск.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13—15 марта . Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство «Формулы-1» опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг ( 3—5 июля и 10—12 июля ) и британский Сильверстоун (31 июля — 2 августа и 7—9 августа ), также Гран-при состоятся в Будапеште ( 17—19 июля ), Барселоне ( 14—16 августа ), бельгийском Спа ( 28—30 августа ) и итальянской Монце ( 4—6 сентября ).

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В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15−18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.