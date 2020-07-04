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17:49 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа «Формулы-1»

ТАСС, 4 июля. Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии, который является первым этапом текущего сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Источник: AFP 2020

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 2,939 секунды, установив рекорд трассы. Второе место занял еще один пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (+0,012), третьим стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538). Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 12-е время.

Гонка пройдет в воскресенье, начало в 16:10 мск.

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Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13—15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство «Формулы-1» опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3—5 июля и 10—12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля — 2 августа и 7—9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17—19 июля), Барселоне (14—16 августа), бельгийском Спа (28—30 августа) и итальянской Монце (4—6 сентября).

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В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15−18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.

Гран-при Австрии проводится с 1963 года, при этом неоднократно этап пропадал из календаря сезона — с 1965 по 1969, с 1988 по 1996 и с 2004 по 2013 год. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017) и дважды Ферстаппен (2018, 2019). Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

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