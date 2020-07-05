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16:02 (мск), источник: Autosport.com.ru

Red Bull добилась штрафа Льюиса Хэмилтона на стартовой решетке

Действующий чемпион мира Формулы-1 всё-таки наказан за игнорирование желтых флагов в квалификации.

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Источник: РИА "Новости"

Буквально за полчаса до начала гонки в Австрии команда Red Bull Racing опротестовала результат Льюиса Хэмилтона в квалификации.

Действующий чемпион мира Формулы-1 не сбросил скорость под желтыми флагами, но объяснил это тем, что не видел их, а на приборной панели на руле горел зеленый свет. Стюарды приняли доводы Хэмилтона и не стали его штрафовать. Но Red Bull Racing с этим не согласились и потребовали провести расследование ещё раз, подав протест за час до начал гонки.

Стюарды провели расследование и буквально за 40 минут до старта вынесли вердикт — Хэмилтон получил штраф в три позиции на старте и начнет гонку пятым.

Таким образом, вместе с Валттери Боттасом с первого ряда стартует Макс Ферстаппен.

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