Red Bull добилась штрафа Льюиса Хэмилтона на стартовой решетке

Действующий чемпион мира Формулы-1 не сбросил скорость под желтыми флагами, но объяснил это тем, что не видел их, а на приборной панели на руле горел зеленый свет. Стюарды приняли доводы Хэмилтона и не стали его штрафовать. Но Red Bull Racing с этим не согласились и потребовали провести расследование ещё раз, подав протест за час до начал гонки.