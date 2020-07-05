Макс Ферстаппен отказался преклонить колено, Кевин Магнуссен — согласился

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Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен вслед за Шарлем Леклером объявил о том, что не преклонит колено во время акции, которая пройдет перед стартом Гран При Австрии в знак поддержки борьбы с расизмом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6f61498a3b3937182bef" data-vnd="6f61498a3b3937182bef" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6f61498a3b3937182bef" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но считаю, что каждый имеет право выражать мнение так, как считает нужным. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика», — написал Ферстаппен в Twitter.

А вот гонщик Haas Кевин Магнуссен, наоборот, заявил, что преклонит колено.