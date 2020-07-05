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15:55 (мск), источник: Autosport.com.ru

Макс Ферстаппен отказался преклонить колено, Кевин Магнуссен — согласился

Вслед за Шарлем Леклером еще два гонщика высказались об участии в акции перед стартом Гран При Австрии.

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Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен вслед за Шарлем Леклером объявил о том, что не преклонит колено во время акции, которая пройдет перед стартом Гран При Австрии в знак поддержки борьбы с расизмом.

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«Я поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но считаю, что каждый имеет право выражать мнение так, как считает нужным. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика», — написал Ферстаппен в Twitter.

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А вот гонщик Haas Кевин Магнуссен, наоборот, заявил, что преклонит колено.

«Я преклоню колено, продемонстрировав свою точку зрения в этом вопросе. Надеюсь, люди увидят в этом символ поддержки борьбы с расизмом и дискриминацией», — заявил датчанин.

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