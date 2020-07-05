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16:28 (мск), источник: Autosport.com.ru

Видео: Гонщики Формулы-1 преклонили колена

Участие в акции не приняли Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци.

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Источник: AP 2020

За 15 минут до старта Гран При Австрии, первой гонки сезона-2020, состоялась акция гонщиков Формулы-1 против расизма, о которой столько говорилось на протяжении последней недели.

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Как и сообщалось ещё накануне, не все пилоты преклонили колено в знак поддержки движения. Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци ограничились надеванием футболки с надписью «Прекратите расизм». Таким образом, колено преклонили 14 из 20-ти гонщиков.

«Прекратите расизм. Одна причина. Одно обязательство. Мы вольны выбирать наш собственный способ поддержки. Как гонщики и большое семейство Формулы 1, мы едины в своей цели», — написала пресс-служба Ф1 в видео.

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