Видео: Гонщики Формулы-1 преклонили колена
Участие в акции не приняли Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци.
Участие в акции не приняли Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци.
За 15 минут до старта Гран При Австрии, первой гонки сезона-2020, состоялась акция гонщиков Формулы-1 против расизма, о которой столько говорилось на протяжении последней недели.
Как и сообщалось ещё накануне, не все пилоты преклонили колено в знак поддержки движения. Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци ограничились надеванием футболки с надписью «Прекратите расизм». Таким образом, колено преклонили 14 из 20-ти гонщиков.
«Прекратите расизм. Одна причина. Одно обязательство. Мы вольны выбирать наш собственный способ поддержки. Как гонщики и большое семейство Формулы 1, мы едины в своей цели», — написала