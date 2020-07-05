Видео: Гонщики Формулы-1 преклонили колена

Источник: AP 2020

За 15 минут до старта Гран При Австрии, первой гонки сезона-2020, состоялась акция гонщиков Формулы-1 против расизма, о которой столько говорилось на протяжении последней недели.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6f61498a3b3937182bef" data-vnd="6f61498a3b3937182bef" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6f61498a3b3937182bef" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как и сообщалось ещё накануне, не все пилоты преклонили колено в знак поддержки движения. Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци ограничились надеванием футболки с надписью «Прекратите расизм». Таким образом, колено преклонили 14 из 20-ти гонщиков.