Боттас выиграл первый этап сезона «Формулы-1» в Австрии, Квят сошел с трассы

Источник: AFP 2020

Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, который уступил победителю 2,700 секунды, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис (+5,491). Британец впервые в карьере попал на подиум в «Формуле-1». На последнем круге он показал лучшее время круга в гонке, за счет чего сумел на 0,198 секунды опередить шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), финишировавшего вторым, но откатившегося на четвертое место из-за пятисекундного штрафа.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог финишировать, на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо, на момент инцидента он шел на десятом месте, напарник Квят Пьер Гасли финишировал седьмым.

Боттас показал лучшее время в квалификации и стартовал с первой позиции стартовой решетки. Вслед за ним должен был располагаться Хэмилтон, однако незадолго до начала заезда он был оштрафован за игнорирование желтых флагов во время субботней квалификации и стартовал пятым. В итоге со второй позиции заезд начал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который побеждал в австрийском Гран-при в 2018 и 2019 годах. Нидерландец не смог выиграть в третий раз, на 13-м круге он сошел из-за технических проблем.

Помимо Ферстаппена и Квята, до финиша не смогли добраться еще семь пилотов: австралиец Даниэль Риккьярдо («Рено»), канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Поинт»), датчанин Кевин Магнуссен и француз Роман Грожан (оба — «Хаас»), британец Джордж Расселл («Уильямс»), финн Кими Райкконен («Альфа Ромео»), таец Александер Албон («Ред Булл»).

Квят был одним из шести гонщиков, которые не стали преклонять колено во время акции на стартовой прямой, посвященной борьбе с расизмом. Также на колено не встали Леклер, Ферстаппен, пилот «Макларена» Карлос Сайнс, Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»). При этом все гонщики облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом.

Зачет пилотов возглавил Боттас (25 очков), вторым идет Леклер (18), третьим — Норрис (16), четвертым — Хэмилтон (12), пятым — Сайнс (10), шестым — Серхио Перес («Рейсинг Поинт»), набравший восемь баллов, седьмым — Гасли (6), восьмым — пилот «Рено» Эстебан Окон (4), девятым — Джовинацци (2), десятым — пилот «Феррари» Себастьян Феттель (1). Следующий этап «Формулы-1» пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10—12 июля . Гран-при Австрии проводится с 1963 года, при этом с 1965 по 1969 год, с 1988 по 1996 год и с 2004 по 2013 год этап не проводился. Рекордсменом по количеству победу на австрийском этапе является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

Ситуация с календарем сезона 2020 года

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13—15 марта . Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство «Формулы-1» опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей, помимо двух этапов в Австрии, гонки пройдут в британском Сильверстоуне (31 июля — 2 августа и 7—9 августа ), также Гран-при состоятся в венгерском Будапеште ( 17—19 июля ), испанской Барселоне ( 14—16 августа ), бельгийском Спа ( 28—30 августа ) и итальянской Монце ( 4—6 сентября ).