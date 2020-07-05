Боттас выиграл первый этап сезона «Формулы-1» в Австрии, Квят сошел с трассы
ТАСС, 5 июля. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем
ТАСС, 5 июля. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем
Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, который уступил победителю 2,700 секунды, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис (+5,491). Британец впервые в карьере попал на подиум в «Формуле-1». На последнем круге он показал лучшее время круга в гонке, за счет чего сумел на 0,198 секунды опередить шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), финишировавшего вторым, но откатившегося на четвертое место
Боттас показал лучшее время в квалификации и стартовал с первой позиции стартовой решетки. Вслед за ним должен был располагаться Хэмилтон, однако незадолго до начала заезда он был оштрафован за игнорирование желтых флагов во время субботней квалификации и стартовал пятым. В итоге со второй позиции заезд начал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который побеждал в австрийском
Помимо Ферстаппена и Квята, до финиша не смогли добраться еще семь пилотов: австралиец Даниэль Риккьярдо («Рено»), канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Поинт»), датчанин Кевин Магнуссен и француз Роман Грожан (оба — «Хаас»), британец Джордж Расселл («Уильямс»), финн Кими Райкконен («Альфа Ромео»), таец Александер Албон («Ред Булл»).
Квят был одним из шести гонщиков, которые не стали преклонять колено во время акции на стартовой прямой, посвященной борьбе с расизмом. Также на колено не встали Леклер, Ферстаппен, пилот «Макларена» Карлос Сайнс, Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»). При этом все гонщики облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом.
Зачет пилотов возглавил Боттас (25 очков), вторым идет Леклер (18), третьим — Норрис (16), четвертым — Хэмилтон (12), пятым — Сайнс (10), шестым — Серхио Перес («Рейсинг Поинт»), набравший восемь баллов, седьмым — Гасли (6), восьмым — пилот «Рено» Эстебан Окон (4), девятым — Джовинацци (2), десятым — пилот «Феррари» Себастьян Феттель (1). Следующий этап «Формулы-1» пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся
В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15−18 гонок.