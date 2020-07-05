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18:40 (мск), источник: ТАСС

Боттас выиграл первый этап сезона «Формулы-1» в Австрии, Квят сошел с трассы

ТАСС, 5 июля. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем Гран-при Австрии — стартового этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Финский гонщик выиграл восьмой этап в карьере.

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Источник: AFP 2020

Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, который уступил победителю 2,700 секунды, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис (+5,491). Британец впервые в карьере попал на подиум в «Формуле-1». На последнем круге он показал лучшее время круга в гонке, за счет чего сумел на 0,198 секунды опередить шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), финишировавшего вторым, но откатившегося на четвертое место из-за пятисекундного штрафа.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог финишировать, на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо, на момент инцидента он шел на десятом месте, напарник Квят Пьер Гасли финишировал седьмым.

Боттас показал лучшее время в квалификации и стартовал с первой позиции стартовой решетки. Вслед за ним должен был располагаться Хэмилтон, однако незадолго до начала заезда он был оштрафован за игнорирование желтых флагов во время субботней квалификации и стартовал пятым. В итоге со второй позиции заезд начал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который побеждал в австрийском Гран-при в 2018 и 2019 годах. Нидерландец не смог выиграть в третий раз, на 13-м круге он сошел из-за технических проблем.

Помимо Ферстаппена и Квята, до финиша не смогли добраться еще семь пилотов: австралиец Даниэль Риккьярдо («Рено»), канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Поинт»), датчанин Кевин Магнуссен и француз Роман Грожан (оба — «Хаас»), британец Джордж Расселл («Уильямс»), финн Кими Райкконен («Альфа Ромео»), таец Александер Албон («Ред Булл»).

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Квят был одним из шести гонщиков, которые не стали преклонять колено во время акции на стартовой прямой, посвященной борьбе с расизмом. Также на колено не встали Леклер, Ферстаппен, пилот «Макларена» Карлос Сайнс, Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»). При этом все гонщики облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом.

Зачет пилотов возглавил Боттас (25 очков), вторым идет Леклер (18), третьим — Норрис (16), четвертым — Хэмилтон (12), пятым — Сайнс (10), шестым — Серхио Перес («Рейсинг Поинт»), набравший восемь баллов, седьмым — Гасли (6), восьмым — пилот «Рено» Эстебан Окон (4), девятым — Джовинацци (2), десятым — пилот «Феррари» Себастьян Феттель (1). Следующий этап «Формулы-1» пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10—12 июля. Гран-при Австрии проводится с 1963 года, при этом с 1965 по 1969 год, с 1988 по 1996 год и с 2004 по 2013 год этап не проводился. Рекордсменом по количеству победу на австрийском этапе является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

Ситуация с календарем сезона 2020 года

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13—15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство «Формулы-1» опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей, помимо двух этапов в Австрии, гонки пройдут в британском Сильверстоуне (31 июля — 2 августа и 7—9 августа), также Гран-при состоятся в венгерском Будапеште (17—19 июля), испанской Барселоне (14—16 августа), бельгийском Спа (28—30 августа) и итальянской Монце (4—6 сентября).

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15−18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.

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