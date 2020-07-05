Виталий Петров уверен, что финиш сезона «Формулы-1» будет абсолютно непредсказуемым

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем первого этапа нового сезона в Австрии. Финский гонщик выиграл восьмой этап в карьере. Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге.

«Я уже не раз говорил, что нынешний сезон будет интересен тем, что его финиш будет абсолютно непредсказуемым, — сказал Петров. — Боттас выиграл заслуженно, он молодец. Жалко, что случилось столкновение Хэмилтона, без этого исход Гран-при Австрии был бы иным».

Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа после столкновения с тайским гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

«С одной стороны, я рад, что Леклер финишировал вторым, но повторюсь, что пока “Мерседес” остается самым сильным и по скорости, и по остальному это было видно. И я рад за Боттаса, но Хэмилтона не стал бы списывать, он остается быстрее всех», — добавил Петров.