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20:54 (мск), источник: ТАСС

Виталий Петров уверен, что финиш сезона «Формулы-1» будет абсолютно непредсказуемым

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финиш нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» будет абсолютно непредсказуемым, но первая гонка показала, что «Мерседес» остается самой сильной командой чемпионата. Об этом ТАСС заявил первый российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем первого этапа нового сезона в Австрии. Финский гонщик выиграл восьмой этап в карьере. Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге.

«Я уже не раз говорил, что нынешний сезон будет интересен тем, что его финиш будет абсолютно непредсказуемым, — сказал Петров. — Боттас выиграл заслуженно, он молодец. Жалко, что случилось столкновение Хэмилтона, без этого исход Гран-при Австрии был бы иным».

Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа после столкновения с тайским гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

«С одной стороны, я рад, что Леклер финишировал вторым, но повторюсь, что пока “Мерседес” остается самым сильным и по скорости, и по остальному это было видно. И я рад за Боттаса, но Хэмилтона не стал бы списывать, он остается быстрее всех», — добавил Петров.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10—12 июля.

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