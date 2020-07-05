Стало известно, как Квят проколол шину

Источник: AFP 2020

В сети появилась запись с бортовой камеры AlphaTauri AT01 Даниила Квята незадолго до его схода на Гран При Австрии. Россиянин вёл боевую гонку, но за три круга до конца припарковал перекошенную машину на обочине с проколотым левым задним колесом.

Как выяснилось, на круге до этого Квят вёл борьбу за позицию с Эстебаном Оконом, и тот выдавил его на острый поребрик между шестым и седьмым поворотом трассы в Шпильберге. Между машинами произошёл контакт, и в результате Даниил повредил переднее крыло и получил медленный прокол, который вскоре вывел его из борьбы.

«Даниил мог набрать сегодня очки, но в результате контакта с Оконом сломалась подвеска, и гонка была испорчена. Мы проведём расследование», — заявил руководитель AlphaTauri Франц Тост.