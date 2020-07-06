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08:47 (мск), источник: Газета.Ру

Хэмилтон высказался о том, что не все гонщики F1 встали на колено

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о церемонии на стартовой решетке Формулы-1.

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Источник: Reuters

Стоит отметить, что 5 июля лишь 14 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. В число не принявших участия в акции вошел и представитель России Даниил Квят.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В конечном итоге никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придется преклонить колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то это делал. Данный вопрос поднимался Формулой-1 и GPDA. Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других спортсменов. Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Считаю, это по-прежнему мощное послание… Однако, по итогу, не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема куда больше», — цитирует атлета Reuters.

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