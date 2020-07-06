Хэмилтон высказался о том, что не все гонщики F1 встали на колено

«В конечном итоге никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придется преклонить колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то это делал. Данный вопрос поднимался Формулой-1 и GPDA. Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других спортсменов. Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Считаю, это по-прежнему мощное послание… Однако, по итогу, не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема куда больше», — цитирует атлета Reuters.