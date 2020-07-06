Хэмилтон высказался о том, что не все гонщики F1 встали на колено
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о церемонии на стартовой решетке Формулы-1.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о церемонии на стартовой решетке Формулы-1.
Стоит отметить, что 5 июля лишь 14 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. В число не принявших участия в акции вошел и представитель России Даниил Квят.
«В конечном итоге никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придется преклонить колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы