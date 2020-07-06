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16:02 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят: Со стороны Окона не здорово так выдавливать соперников

Российский гонщик остался недоволен манёвром гонщика Renault, который стал причиной его схода.

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Даниил Квят и Эстебан Окон прокомментировали инцидент на последних кругах Гран При Австрии, в результате которого российский пилот сошёл с дистанции.

Незадолго до финиша Квят боролся с гонщиком Renault за позицию, когда между шестым и седьмым поворотами трассы тот оттеснил его на острый поребрик, в результате наезда на который на AT01 россиянина сломалась подвеска.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Всё произошло очень внезапно, — цитирует Квята портал RaceFans. — Я очень разочарован. Со стороны Окона не здорово так выдавливать соперников. С другой стороны, я мог действовать более терпеливо».

Окон заявил в ответ, что манёвр Квята был слишком рискованным.

«Я посмотрел повтор, и это сражение было очень плотным, — сказал Окон. — Он был на свежих шинах Soft, я — на изношенных Hard, и уровень сцепления с дорогой был разным. Но обгонять по внешнему радиусу в шестом повороте? Бесспорно, это рискованный манёвр, и очень сложный. Думаю, контакта между машинами не было, но Даниил оказался на поребрике, а поребрики здесь не прощают. Жаль, что интересная борьба так закончилась».

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