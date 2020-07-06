Даниил Квят: Со стороны Окона не здорово так выдавливать соперников

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Даниил Квят и Эстебан Окон прокомментировали инцидент на последних кругах Гран При Австрии, в результате которого российский пилот сошёл с дистанции.

Незадолго до финиша Квят боролся с гонщиком Renault за позицию, когда между шестым и седьмым поворотами трассы тот оттеснил его на острый поребрик, в результате наезда на который на AT01 россиянина сломалась подвеска.

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«Всё произошло очень внезапно, — цитирует Квята портал RaceFans. — Я очень разочарован. Со стороны Окона не здорово так выдавливать соперников. С другой стороны, я мог действовать более терпеливо».

Окон заявил в ответ, что манёвр Квята был слишком рискованным.