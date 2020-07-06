Даниил Квят: Со стороны Окона не здорово так выдавливать соперников
Российский гонщик остался недоволен манёвром гонщика Renault, который стал причиной его схода.
Российский гонщик остался недоволен манёвром гонщика Renault, который стал причиной его схода.
Даниил Квят и Эстебан Окон прокомментировали инцидент на последних кругах Гран При Австрии, в результате которого российский пилот сошёл с дистанции.
Незадолго до финиша Квят боролся с гонщиком Renault за позицию, когда между шестым и седьмым поворотами трассы тот оттеснил его на острый поребрик, в результате наезда на который на AT01 россиянина сломалась подвеска.
«Всё произошло очень внезапно, — цитирует Квята портал RaceFans. — Я очень разочарован. Со стороны Окона не здорово так выдавливать соперников. С другой стороны, я мог действовать более терпеливо».
Окон заявил в ответ, что манёвр Квята был слишком рискованным.
«Я посмотрел повтор, и это сражение было очень плотным, — сказал Окон. — Он был на свежих шинах Soft, я — на изношенных Hard, и уровень сцепления с дорогой был разным. Но обгонять по внешнему радиусу в шестом повороте? Бесспорно, это рискованный манёвр, и очень сложный. Думаю, контакта между машинами не было, но Даниил оказался на поребрике, а поребрики здесь не прощают. Жаль, что интересная борьба так закончилась».