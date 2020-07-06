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16:14 (мск), источник: Sport24

Карякин поддержал Квята, который отказался преклонить колено в рамках антирасистской акции

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят присоединился к другим пяти гонщикам Формулы-1, которые не стали приклонять колено в рамках акции против расизма.

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Поступок россиянина поддержал пилот команды Snag Racing Сергей Карякин.

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«Квят поступил абсолютно правильно с чувством собственного уважения. Пусть на меня сейчас обрушится уйма негатива, но мы живем в свободной стране, и, насколько я знаю, в Австрии сейчас происходит такая же псевдосвобода слова. Почему я должен преклонять колено перед кем-то, учитывая, что я и так майку в знак поддержки надел? Мы живем в равном мире, у всех равные права — что у темнокожих, что у белых», — цитирует Карякина News.ru.

Напомним, что помимо Даниила Квята в акции не стали участвовать Шарль Леклер («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Макларен») и два пилота «Альфа Ромео» — Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

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