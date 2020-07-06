Карякин поддержал Квята, который отказался преклонить колено в рамках антирасистской акции
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят присоединился к другим пяти гонщикам Формулы-1, которые не стали приклонять колено в рамках акции против расизма.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят присоединился к другим пяти гонщикам Формулы-1, которые не стали приклонять колено в рамках акции против расизма.
Поступок россиянина поддержал пилот команды Snag Racing Сергей Карякин.
«Квят поступил абсолютно правильно с чувством собственного уважения. Пусть на меня сейчас обрушится уйма негатива, но мы живем в свободной стране, и, насколько я знаю, в Австрии сейчас происходит такая же псевдосвобода слова. Почему я должен преклонять колено перед
Напомним, что помимо Даниила Квята в акции не стали участвовать Шарль Леклер («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Макларен») и два пилота «Альфа Ромео» — Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.