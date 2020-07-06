Карякин поддержал Квята, который отказался преклонить колено в рамках антирасистской акции

«Квят поступил абсолютно правильно с чувством собственного уважения. Пусть на меня сейчас обрушится уйма негатива, но мы живем в свободной стране, и, насколько я знаю, в Австрии сейчас происходит такая же псевдосвобода слова. Почему я должен преклонять колено перед кем-то, учитывая, что я и так майку в знак поддержки надел? Мы живем в равном мире, у всех равные права — что у темнокожих, что у белых», — цитирует Карякина News.ru.