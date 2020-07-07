Неофициально: Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault

Вопрос с возвращением Фернандо Алонсо в Формулу-1, похоже, решен. Сразу три источника BBC Sport во вторник днем сообщили, что 38-летний испанский гонщик подписал контракт с Renault на 2021 год. Испанские инсайдеры утверждают, что соглашение рассчитано до 2023 года включительно. Официальное подтверждение ожидается в среду.