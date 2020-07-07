«Начало сезона Феттеля пугает». Иностранные СМИ — о провале «Феррари» и Гран-при Австрии

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Мировые СМИ как всегда активно подводили итоги богатого на события Гран-при Австрии. Разобрали успешные выступления Валттери Боттаса, Шарля Леклера и Ландо Норриса и заслуженно оттоптались на слабой скорости «Феррари».

«Боттас ни разу не выигрывал две гонки подряд»

«Овсянка и овсяные блины были главным “топливом” Валттери зимой, чтобы он стал ещё быстрее, натренированнее и в целом лучше перед очередной попыткой сразиться за титул — и пока похоже, что его новый режим работает. Да, Боттас традиционно хорошо выступает в Австрии, но ему все равно нужно было давать результат в решающие моменты — и финн ни разу не ошибся. Впереди ещё долгий путь, и Хэмилтон почти наверняка совершит камбэк. Но Боттас знает, что если у него и есть шанс выиграть первый в карьере титул, то ему нужно нагнетать давление с самого начала. Эта победа в доминирующем стиле даёт ему шанс на подобное развитие событий», — считает сайт Ф-1.

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А вот портал ESPN пока сомневается в перспективах Боттаса. Авторы создали новую рубрику, в которой анализируют собственные поспешные выводы, сделанные сразу после гонки. Одним из них был тот, что «Боттас 3.0» — реальный претендент на титул.



«Вердикт по выводу: чрезмерная реакция. Ну что же вы, разве мы уже не оказывались в такой ситуации? — спрашивает ESPN. — Похоже, что каждый раз, когда Боттас одерживает первую победу, то часть интернета устраивает хайп и делает его будущим чемпионом, но это пока преждевременно. Никто не сомневается в истинном темпе Боттаса, но его стабильность — ахиллесова пята. Боттас ни разу не выигрывал две гонки подряд. В предыдущие годы его сдерживало как раз то, что за классными результатами, как в Австрии, следовала парочка сложных гонок. Также стоит отметить, что у Хэмилтона редко бывают такие неудачные гонки. Так что для Боттаса жизненно важно действовать так же хорошо и тогда, когда Льюис выступает на максимуме возможностей. Если Боттас сможет вновь выиграть в Австрии в этот уик-энд, то все равно будет слишком рано называть его фаворитом. Но это уже может служить знаком, что мы действительно наблюдаем нового и прибавившего Боттаса».

«Уик-энд “Феррари” в Монце рискует оказаться особенно удручающим»

Если в «Мерседесе» радуются за Боттаса и ждут возвращения Хэмилтона на истинный уровень, то в «Феррари» почти всё плохо — даже несмотря на сенсационное второе место Шарля Леклера, который в субботу с трудом прошёл в третий сегмент квалификации.



В дело вновь вступают эксперты ESPN с анализами собственных выводов. В случае со «Скудерией» они оперативно решили, что главным конкурентом «Феррари» в сезоне-2020 будет не «Мерседес» или хотя бы «Ред Булл», а только «Рейсинг Пойнт».

«Вердикт: это не чрезмерная реакция. “Рейсинг Пойнт” определённо сократил разрыв между середняками и традиционной большой тройкой. Если игнорировать несколько случайный результат гонки, то Австрия приободрила “Рейсинг Пойнт” в плане их истинной скорости. Хайп с “розовым “Мерседесом”” был не на пустом месте. Вероятно, “Рейсинг Пойнт” будет конкурентоспособен весь год, в то время как “Феррари” — 2020 выглядит очень плохо на фоне заданных итальянской командой стандартов. “Феррари” уже отреагировала на очевидное отставание благодаря ускорению производства новинок. Но ситуацию для “Скудерии” затрудняет заморозка на развитие двигателей — мера по экономии бюджетов, вызванная пандемией коронавируса. Фактически эта заморозка гарантирует сохранение проблем “Феррари” до конца года. Трудно предсказать серьёзный шаг вперёд в скорости, пусть даже машина итальянской команды, вероятно, станет лучше к Гран-при Венгрии», пишут эксперты ESPN.

Не даёт позитивного прогноза на будущие результаты «Феррари» и обозреватель BBC Эндрю Бенсон.



«Какой бы ни являлась причина проигрыша “Феррари” на прямых, это не та проблема, которую можно быстро решить. Для начала, моторы в этом году заморожены. Что же касается проблемы машины со слишком высоким лобовым сопротивлением, то Бинотто настаивает: “С этим мы можем серьёзно поработать”. Но в реальности крайне маловероятно, что “Феррари” сможет отыграть столь большое отставание за шесть месяцев, которые отделяют нас от вероятного окончания сезона. При этом нужно помнить, что на некоторых трассах положение “Феррари” будет даже хуже. Машина проигрывала секунду на круге в Австрии, на одной из самых коротких трасс в календаре. Если прогресса не будет, то отставание будет существенно больше на таких автодромах, как Спа, где скорость на прямых оказывает гораздо больший эффект на время на круге. То же самое касается и домашней трассы команды в Монце, где уик-энд рискует оказаться особенно удручающим. А ведь есть причина для ещё больших опасений. Бинотто связал нехватку скорости с проблемой с корреляцией данных между симуляциями и реальными показателями на трассе. Если у “Феррари” всё так плохо вышло зимой, то должны быть опасения, что решить столь глубокую проблему окажется нелегко», — предупреждает Бенсон.

Себастьян Феттель серьезен. | Источник: AP

«Леклер на уровне, “Феррари” и Феттель — нет»

Наряду со слабой техникой есть у «Скудерии» и вторая болевая точка по имени Себастьян Феттель. В стартовой гонке сезона Себ не прошёл в Q3, допустил очередной разворот в гонке и финишировал лишь 10-м.

«Шарль Леклер на уровне, “Феррари” и Феттель — нет, — констатирует Джусто Ферронато из Gazzetta dello Sport. — Монегаск провёл боевую гонку, зная со старта, что ему предстоит бороться с “Маклареном” и “Рейсинг Пойнт”. Обгоны Норриса и Переса в гонке гонки показали уровень Шарля. Однако болид сейчас не соответствует его таланту. Что же до Феттеля, то начало пугает. Он вновь наказал самого себя путём ошибки, которой от него не ожидаешь. В итоге невозможно отогнать от себя мысль, что решение не предлагать ему новый контракт имело основания».

«Ох, Себ, — вздыхает эксперт Sky Sports Мартин Брандл. — Это было не то выступление, которое ему требовалось после возвращения Ф-1. Особенно с учётом того, что ему нужно убедить топ-команды, что он заслуживает места на 2021 год. У Феттеля были проблемы по сравнению с Леклером и в квалификации, и в гонке, что было лишь подчёркнуто неудачным решением попробовать опередить Сайнса — парня который заменяет его в “Феррари”. Последовали блокировка колёс, контакт и разворот — Феттелю ещё повезло, что он набрал очко».



В итоге немец получил от Sky Sports лишь 6 баллов за уик-энд.

Напоследок — вновь о позитиве. Daily Mail возглавляет героя-соотечественника — Ландо Норриса, завоевавшего первый подиум в карьере благодаря мощнейшему финальному кругу гонки.



«Ожидалось, что в этом году Льюис Хэмилтон сравняется с очередными рекордами Формулы-1 или установит новые, но в итоге он начинает сезон с того, что одно его достижение побито. В 20 лет, 7 месяцев и 22 дня Ландо побил рекорд шестикратного чемпиона, став самым молодым британским пилотом на подиуме Ф-1. Хэмилтон — 15-й по молодости гонщик на подиуме, а Норрис вошёл в тройку лучших позади обладателя рекорда Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла. Это знак, что Ф-1 становится более молодым видом спорта, ведь топ-7 в рейтинге рекордсменов сейчас выступают в чемпионате мира», — подмечает портал.

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«Ландо — очевидный наследник короны Льюиса как главного британского гонщика, — восторгается собственным воспитанником в интервью The Sun босс знаменитой команды “Карлин” Тревор Карлин. — Когда Льюис добьётся всего, что нужно, и завершит карьеру, то Ландо встанет у руля. Ему нужна подходящая техника, но “Макларен” добился потрясающих шагов вперёд за последние несколько месяцев, так что кто знает, не смогут ли они стать действительно грозной силой ещё 12 месяцев? Ландо всё делает правильно, результаты приходят, и я очень горд за него».

Поздравляем Норриса — и поздравляем всю Ф-1 в целом. Официальный сайт чемпионата справедливо называет всю Формулу-1 одним из победителей уик-энда.



«После месяцев работы и беспрецедентного сотрудничества между Формулой-1, руководством серии и ФИА, а также всеми десятью командами, был создан открывающий сезон календарь и строгий свод защитных процедур, которые позволили Ф-1 вновь гоняться. Да, позади лишь один Гран-при и никто в Ф-1 не может ничего гарантировать, но то, что мы прошли первый уик-энд без серьёзных проблем и даже одного положительного теста на COVID-19 при 4000 проверок и провели потрясающую гонку, это хорошее начало», — радуется медиакоманда Формулы-1.