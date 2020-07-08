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16:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Квят объяснил отказ вставать на колено в знак борьбы с расизмом

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Alpha Tauri в «Формуле-1», в эфире «Первого канала» объяснил отказ вставать на колено в знак борьбы с расизмом.

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Источник: Reuters

Гонщик заявил, что ему непонятна эта акция.

Это немного против моего менталитета русского, так скажем. Все-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед Богом.
Даниил Квят
российский гонщик

Он добавил, что все гонщики поддерживают борьбу с расизмом. «Мы показали свою позицию очень сильно, надев перед гонкой футболки с надписью “конец расизму”», — заключил спортсмен.

О том, что шесть гонщиков «Формулы-1», в том числе и россиянин, отказались преклонить колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии, сообщалось 5 июля.

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на эту новость, заявив, что Квят «не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом».

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