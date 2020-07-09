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9 июля, источник: Спорт РИА Новости

Кими Райкконен объяснил отказ вставать на колено на Гран-при Австрии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен объяснил, почему отказался встать на колено перед гонкой на этапе «Формулы-1» в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье перед стартом гонки пилоты выразили солидарность с борьбой с расизмом. Все гонщики, за исключением Льюиса Хэмилтона, вышли на старт в футболках End Racism, на футболке британца была надпись Black Lives Matter. Также большинство пилотов встали на колено, остались стоять Райкконен, россиянин Даниил Квят, монегаск Шарль Леклер, нидерландец Макс Ферстаппен, испанец Карлос Сайнс-младший и итальянец Антонио Джовинацци.

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«“Формула-1” и команды делают всё возможное (для борьбы с расизмом). Немного ненормально задавать такие вопросы, почему я не встал на колено, но таков мир. Каждый имеет право делать то, что чувствует. Все гонщики против расизма. Я очень рад помочь в этих делах, но каждый человек имеет право делать так, чтобы он чувствовал себя наиболее комфортно», — цитирует Райкконена АФП со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Квят заявил, что выступает против расизма, но решил не вставать на колено перед гонкой в Австрии, потому что это противоречит его менталитету.

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