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14:15 (мск), источник: Autosport.com.ru

Официально: Сочи Автодром и Муджелло подтверждены в календаре-2020

Гран При России пройдёт в изначально оговоренные сроки — 25—27 сентября.

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В четверг пресс-служба Формулы-1 анонсировала два Гран При, которые продолжат европейскую часть сезона-2020.

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Через неделю после гонки в Монце Большие Призы останутся в Италии и отправятся в Муджелло, где 11—13 сентября пройдёт Гран При Тосканы, приуроченный к тысячной гонке Ferrari в Формуле-1.

После Муджелло паддок возьмёт двухнедельную паузу до Гран При России в Сочи. Российская гонка пройдёт в ранее утверждённые сроки — 25—27 сентября.

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«Мы хотим поблагодарить промоутеров, государственные власти, команды и FIA за работу и поддержку, благодаря которым включение этих Гран При в календарь возможно. Наши болельщики будут рады в седьмой раз увидеть гонку на Сочи Автодроме, а также дебют машин Формулы-1 на потрясающем итальянском треке Муджелло», — говорится в официальном заявлении Ф1 по поводу расширения календаря.

КАЛЕНДАРЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОНОК ФОРМУЛЫ-1 В 2020 ГОДУ

3−5 июля: Шпильберг (Австрия)
10—12 июля: Шпильберг (Австрия)
17—19 июля: Будапешт (Венгрия)
31 июля-2 августа: Сильверстоун (Великобритания)
7—9 августа: Сильверстоун (Великобритания)
14—16 августа: Барселона (Испания)
28—30 августа: Спа-Франкоршам (Бельгия)
4—6 сентября: Монца (Италия)
11—13 сентября: Муджелло (Италия)
25—27 сентября: Сочи (Россия).

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