Официально: Сочи Автодром и Муджелло подтверждены в календаре-2020
Гран При России пройдёт в изначально оговоренные сроки —
Гран При России пройдёт в изначально оговоренные сроки —
В четверг
Через неделю после гонки в Монце Большие Призы останутся в Италии и отправятся в Муджелло, где
После Муджелло паддок возьмёт двухнедельную паузу до Гран При России в Сочи. Российская гонка пройдёт в ранее утверждённые сроки —
«Мы хотим поблагодарить промоутеров, государственные власти, команды и FIA за работу и поддержку, благодаря которым включение этих Гран При в календарь возможно. Наши болельщики будут рады в седьмой раз увидеть гонку на Сочи Автодроме, а также дебют машин Формулы-1 на потрясающем итальянском треке Муджелло», — говорится в официальном заявлении Ф1 по поводу расширения календаря.
КАЛЕНДАРЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОНОК ФОРМУЛЫ-1 В 2020 ГОДУ
3−5 июля: Шпильберг (Австрия)
31 июля-2 августа: Сильверстоун (Великобритания)