Официально: Сочи Автодром и Муджелло подтверждены в календаре-2020

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В четверг пресс-служба Формулы-1 анонсировала два Гран При, которые продолжат европейскую часть сезона-2020.

Через неделю после гонки в Монце Большие Призы останутся в Италии и отправятся в Муджелло, где 11—13 сентября пройдёт Гран При Тосканы, приуроченный к тысячной гонке Ferrari в Формуле-1.

После Муджелло паддок возьмёт двухнедельную паузу до Гран При России в Сочи. Российская гонка пройдёт в ранее утверждённые сроки — 25—27 сентября .

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«Мы хотим поблагодарить промоутеров, государственные власти, команды и FIA за работу и поддержку, благодаря которым включение этих Гран При в календарь возможно. Наши болельщики будут рады в седьмой раз увидеть гонку на Сочи Автодроме, а также дебют машин Формулы-1 на потрясающем итальянском треке Муджелло», — говорится в официальном заявлении Ф1 по поводу расширения календаря.

КАЛЕНДАРЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОНОК ФОРМУЛЫ-1 В 2020 ГОДУ